Голикова напомнила о новых правилах в организации школьного питания

С 1 марта на сайтах школ должна размещаться информация о школьном меню, наличии диетического питания, а также перечень организаций, оказывающих услуги питания и поставляющих в школу продукты. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она также напомнила, что по поручению президента ученики начальной школы обеспечиваются бесплатным горячим питанием. На эти цели из федерального бюджета в 2021 было выделено 59 млрд рублей, еще 188 млрд рублей направлено на организацию горячего питания в школах в 2022 и 2023 годах.

Также разработан комплекс мер по борьбе с подростковым ожирением, в числе которых - внедрение в школьные программы модулей по правильному питанию, здоровому образу жизни, ограничению потребления сахара и соли.

Всего, по словам вице-премьера, в стране более 30 млн детей и подростков, четверть из них - младшие школьники.