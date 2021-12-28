Голикова заявила, что коллективный иммунитет вырос за выходные

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за выходные еще увеличился, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Сегодня в России уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%, однако этого пока недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать", - пояснила она. Ранее Голикова отмечала, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо привить свыше 90 млн человек.

Глава Роспотребназлора Анна Попова отметила, что новый штамм "омикрон" в ближайшее время может вызвать перегрузку системы здравоохранения. Тяжелое течение он может вызывать у невакцинированных.