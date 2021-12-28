Голикова заявила о снижении числа нарушений в интернатах

В 2021 году сократилось число нарушений в психоневрологических диспансерах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она подчеркнула, что продолжаются внеплановые проверки в интернатах, в этом году Роспотребнадзор проверил 234 из них, число нарушений санитарного законодательства сократилось на 17%. В связи с этим на 20% выдано меньше предписаний. В 64 регионах нарушения уже устранены.

Голикова также напомнила, что с этого года постояльцам интернатов бесплатно предоставляется услуга по сопровождению, которую уже получили более 20 тысяч граждан. Дети-сироты могут теперь могут находиться в больнице не только с работниками детских учреждений, но также представителями некоммерческих организаций и волонтерами.