В Альпах обнаружили гору, которая движется раз в две секунды

Гора Маттерхорн высотой 4478 метров, возвышающаяся над деревушкой Церматт в Швейцарских Альпах, выглядит неподвижной, однако исследования показывают, что это не так. Маттерхорн постоянно находится в движении, мягко покачиваясь взад и вперед примерно раз в две секунды. Эта вибрация с незаметной амплитудой стимулируется сейсмической энергией на Земле, исходящей от мирового океана, землетрясений и человеческой деятельности.

Исследование международной группы ученых опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Вибрацию таких объектов люди не могут почувствовать, но ее можно обнаружить с помощью чувствительных измерительных приборов. Ученым известно, что колебания происходят на мостах, в многоэтажках, небольших горах. В этот раз исследователи проверили, заметна ли вибрация у такой высокой вершины.

Так, было установлено несколько сейсмометров. Эти датчики образовали измерительную сеть, данные которой передавались в Швейцарскую сейсмологическую службу. Сейсмометры регистрировали движение по всей горе с высоким разрешением, из которого команда могла определить частоту и направление резонанса. Измерения показали, что Маттерхорн колеблется примерно в направлении север-юг и в направлении восток-запад.

Установлено, что движения на вершине были в 14 раз сильнее. По мнению ученых, это связано с тем, что подножие горы неподвижно, а вершина движется свободно. Из чего сделали вывод, что области горы, испытывающие усиленное колебание грунта, вероятно, будут более подвержены оползням, камнепадам и повреждению горных пород при сильном землетрясении.

Ученые отметили, что Маттерхорн не является уникальной горой, поэтому ожидается, что многие горы будут вибрировать аналогичным образом. Например, уже успели проверить пик Гросс Митен, он значительно ниже и вибрирует с частотой в четыре раза выше, чем Маттерхорн.