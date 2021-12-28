ГосТВ Сирии сообщило об израильских авиаударах в районе порта Латакия

Сирийские подразделения ПВО отразили авиаудары Израиля по окрестностям порта в провинции Латакия. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на государственное телевидение Сирии.

По его данным, удары были нанесены в ночь на вторник со стороны Средиземного моря, "нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии". Есть информация о пожаре, а также крупном материальном ущербе.

Порт Латакия находится в 15 км от российской авиабазы Хмеймим, отмечает ТАСС. Через этот порт в страну поступают товары первой необходимости и продовольствие.

Ранее в декабре уже сообщалось о взрывах в окрестностях морского порта в сирийской провинции Латакия. По данным агентства SANA, эти взрывы стали следствием израильских авиаударов.