Агентство SANA сообщило о взрывах в районе порта в сирийской Латакии

Взрывы прогремели в окрестностях морского порта в сирийской провинции Латакия. Об этом во вторник сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Как предполагает агентство, взрывы стали следствием израильских авиаударов, передает ТАСС. Информации о жертвах или материальном ущербе нет.

Напомним, в ноябре в результате атаки израильских ВВС в городе Хомс погибли двое мирных жителей. Еще один местный житель получил тяжелые ранения, пострадали также шестеро военнослужащих. В результате израильского авиаудара был нанесен и материальный ущерб.