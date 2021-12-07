Новости

Агентство SANA сообщило о взрывах в районе порта в сирийской Латакии 03:30
В Гидрометцентре спрогнозировали погодную лихорадку 03:05
Президент Аргентины привился бустерной дозой "Спутника V" 02:30
КНР: Присутствие или отсутствие делегации США не повлияет на успех ОИ-2022 02:03
МОК прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 в Пекине 01:30
Японские врачи установили, как пробежка влияет на работу мозга 00:29
Во Франции ужесточат масочный режим и запретят дискотеки 00:07
Байден проведет переговоры с Зеленским после беседы с Путиным 06.12.2021
Нина Ургант получила "Звезду театрала" посмертно 06.12.2021
Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT 06.12.2021
Россия присоединилась к конвенции о подъеме затонувших судов 06.12.2021
ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов в Беларусь 06.12.2021
США решили устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 06.12.2021
Запись Володина в Telegram о QR-кодах набрала 1 млн просмотров 06.12.2021
Абрамченко предложила разделить Сибирь на кластеры 06.12.2021
Суд в Испании признал страх перед ковидом недостаточной причиной для прогула 06.12.2021
Путин и Байден поговорят по закрытой линии 06.12.2021
ЦИАН запретил объявления, дискриминирующие по этническим и расовым признакам 06.12.2021
За сутки 21 военного вылечили от коронавируса 06.12.2021
Хуснуллин рассказал об угрозах развитию ипотеки 06.12.2021
Путин подписал закон об усеченной индексации базы для военных пенсий 06.12.2021
Вышел новый официальный русский трейлер четвертой "Матрицы" 06.12.2021
Россия изменила условия выплаты кредита для Венгрии на строительство АЭС 06.12.2021
Песков прокомментировал информацию о возможных новых санкциях США 06.12.2021
Стартовала программа обучения экспертов "Приоритета 2030" 06.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 03:30
Рубрика: В мире

Агентство SANA сообщило о взрывах в районе порта в сирийской Латакии

Взрывы прогремели в окрестностях морского порта в сирийской провинции Латакия. Об этом во вторник сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Пентагон расследует авиаудар США по Сирии с 80 погибшими

Как предполагает агентство, взрывы стали следствием израильских авиаударов, передает ТАСС. Информации о жертвах или материальном ущербе нет.

Напомним, в ноябре в результате атаки израильских ВВС в городе Хомс погибли двое мирных жителей. Еще один местный житель получил тяжелые ранения, пострадали также шестеро военнослужащих. В результате израильского авиаудара был нанесен и материальный ущерб.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
ЦИАН запретил объявления, дискриминирующие по этническим и расовым признакам
Страховые пенсии в 2022 году вырастут на 5,9 процента
МОК прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 в Пекине
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена