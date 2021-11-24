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Рубрика: В мире

В Сирии две мирных жителей погибли в результате израильского авиаудара

В результате атаки израильских ВВС в городе Хомс погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA, ссылаясь на заявление армии САР.

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По данным военных, ПВО Сирии отразили атаки над Хомсом, сбив часть ракет. Отмечается также, что еще один местный житель получил тяжелые ранения, пострадали также шестеро военнослужащих. В результате израильского авиаудара нанесен и материальный ущерб, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американская военная база в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. По данным источников агентства SANA, по базе "Харраб аль-Джейр" было выпущено пять ракет.

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