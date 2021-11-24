В Сирии две мирных жителей погибли в результате израильского авиаудара

В результате атаки израильских ВВС в городе Хомс погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA, ссылаясь на заявление армии САР.

По данным военных, ПВО Сирии отразили атаки над Хомсом, сбив часть ракет. Отмечается также, что еще один местный житель получил тяжелые ранения, пострадали также шестеро военнослужащих. В результате израильского авиаудара нанесен и материальный ущерб, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американская военная база в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. По данным источников агентства SANA, по базе "Харраб аль-Джейр" было выпущено пять ракет.