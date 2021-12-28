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28.12.2021 22:15
Рубрика: Экономика

Госзадание на российских АЭС выполнили досрочно

Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
За неделю до конца календарного года объем генерации на российских АЭС превзошел годовое государственное задание Федеральной антимонопольной службы в объеме 217,674 млрд кВтxч.

Как сообщили в концерне "Росэнергоатом", это почти на семь миллиардов больше, чем на ту же дату в прошлом году. Напомним, что сейчас под управлением РЭА на правах филиалов работают 11 АЭС, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов" на Чукотке.

Фото: Курская АЭС
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В эксплуатации 37 энергоблоков АЭС суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. Доля "атомного" электричества в общем объеме генерации в России составляет теперь около 20 процентов.

Серьезно нарастить выработку помогли, в частности, организационные мероприятия, направленные на оптимизацию ППР - планово-предупредительных ремонтов. За счет более четкой организации и других мер удалось сократить их продолжительность более чем на сто суток. А каждый дополнительный день работы атомного блока типа ВВЭР-1000 - это и дополнительные киловатты в энергосеть страны.

Кроме того, в марте 2021 года на Ленинградской АЭС в Сосновом Бору был введен в эксплуатацию энергоблок N6 с инновационным реактором поколения "3 плюс" мощностью 1200 мегаватт.

По расчетам, к концу 2021 года общая выработка электроэнергии на АЭС концерна "Росэнергоатом" вплотную приблизится к целевому рубежу в 220 млрд кВтxч и, вполне возможно, превзойдет его. А тот объем атомных киловатт, что получен на этот день, позволил сэкономить выбросы в атмосферу СО2 - эквивалента в объеме свыше 109 миллионов тонн, если бы аналогичный объем электроэнергии пришлось получать на угольных ТЭЦ.

А во вторник стало известно, что с 31 декабря по 9 января в связи с традиционным спадом потребления электроэнергии в период новогодних праздников мощность ряда АЭС по согласованию с оператором Единой энергосистемы будет снижена. Это коснется, в частности, энергоблоков Балаковской, Калининской, Нововоронежской и Ростовской АЭС - там предусмотрено снижение мощности на 10-20 процентов от номинальной.

"Разгрузка Кольской АЭС, - сообщили в "Росэнергоатоме", - во время каникул будет осуществляться в условиях суточного планирования с учетом ежедневно складывающейся режимно-балансовой ситуации".

Тем временем

Ядерное топливо "ТВС-Квадрат" для реакторов АЭС западного дизайна готовы выпускать на новом производственном участке, который оборудован и готов к пуску на Новосибирском заводе химконцентратов, сообщает пресс-служба топливной компании "Росатома" ТВЭЛ. Отмечают, что в 2020 году опытная партия "ТВС-Квадрат" завершила цикл эксплуатации на АЭС "Рингхальс" в Швеции. После этого облученное топливо было направлено в шведский научный центр Studsvik для проведения послереакторных исследований. Теперь в Новосибирске и компании ТВЭЛ ждут вердикта шведских экспертов, что может открыть дорогу для международной сертификации и первых коммерческих поставок.

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