Готовится программа борьбы с подорожанием стройматериалов

Строительство жилья в нынешнем году ставит рекорды. Ожидается, что по итогам года будет сдано около 90 млн кв. м. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на итоговом заседании Правительственной комиссии по региональному развитию.

Сейчас угроза номер один для всех проектов строительства - рост стоимости стройматериалов, отметил Хуснуллин, отвечая на вопрос "РГ". Поэтому надо стараться его сдержать. "Мы договорились, что посмотрим и комплексные меры предложим, как можно удешевить производство стройматериалов. Мы провели несколько совещаний. У нас есть определенные подходы, я думаю, мы в январе об этом уже скажем", - рассказал вице-премьер.

К сдерживанию цен может привести и политика Банка России по сдерживанию инфляции. Но нужно и создавать новые производства, развивать новые технологии, повышать производительность труда, подчеркнул Хуснуллин. "То есть это большая комплексная программа, которую мы обязательно будем делать", - подытожил он.

Планом, утвержденным в 2020 году, предполагалось, что в 2021 году должно быть построено 78 млн кв. м жилья. Однако сейчас ожидается, что по итогам года будет построено около 90 млн кв. м. "Это рекордный ввод не только за новейшую историю, а еще со времен Советского Союза, - подчеркнул Хуснуллин. - Это самый большой ввод, который когда-либо в стране строился". Так, по данным Росстата, максимальное число "квадратов" в нашей стране было построено в пятилетку 1986-1990 годов - 343 млн кв. м (в среднем около 70 млн "квадратов" в год). Рекордсменом недавнего прошлого был 2015 год с 85 млн кв. м. Показатель 2020 года (тогда было построено 82 млн кв. м жилья) превышен почти на 10%, планы на 2021 год - на 15%.сообщил Хуснуллин.

Сорок регионов построили как минимум на четверть больше жилья, чем в 2020 году

Сорок регионов в нынешнем году превысили на четверть и более объемы строительства 2020 года. Есть ряд регионов, где объем ввода небольшой, но превышение - на 60-100%, отметил Хуснуллин. Это, например, Еврейская АО, Мурманская область, Калмыкия. В Москве при колоссальных объемах строительства построено на 65% больше. В Ленинградской области введено по 1,4 кв. м на человека, это больше, чем предполагается нацпроектом (0,82 кв. м). Большое количество жилья в пересчете на человека строится также в Подмосковье (1,174 кв. м) и Тюменской области (1,032 кв. м).