Граждане смогут оперативно отменить письменные доверенности

Вступает в силу закон, упрощающий процедуру отмены простых письменных доверенностей: тех, что написаны людьми от руки и не удостоверены нотариусом.

С 29 декабря официально заработает новый электронный реестр нотариата. Теперь появится возможность заблокировать подписанный сгоряча клочок бумаги. Более того: нередко простые доверенности составляют мошенники за спиной человека. Оттого, наверное, они и называются "простыми", что подделать проще простого.

"Благодаря новому закону у граждан появится удобный вариант отмены доверенностей в простой письменной форме и извещения об этом всех заинтересованных лиц за один день", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Кроме того, он отметил, что этот оперативный механизм крайне важен в первую очередь для защиты граждан от мошенничества. Реестр нотариата позволит минимизировать риски совершения юридически значимых действий по недействительным доверенностям, защитив тем самым доверителей от злоупотреблений.

"Сегодня преступники разрабатывают различные мошеннические схемы с применением простых письменных доверенностей. Если аферистам становятся каким-то образом известны персональные данные человека - номер паспорта, СНИЛС и тому подобное - они могут выписать фальшивую доверенность от его имени. Такие примеры на практике есть", - говорит председатель правления Ассоциации юристов.

Так, рассказывают эксперты, москвич Евгений К. столкнулся с ситуацией, когда на его имя и без его ведома был зарегистрирован телефонный номер. С него аферисты звонили гражданам, представлялись сотрудниками банков и "разводили" их на деньги. Вполне вероятно, что сим-карта была выдана по доверенности, которую мошенники составили сами, вооружившись паспортными данными Евгения.

"Поскольку простые доверенности не удостоверяются у нотариуса, разоблачить подделку достаточно сложно", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В подобных случаях рекомендуется не только заменить паспорт, но и отменить все доверенности, реально или якобы выданные от вашего имени.

Теперь гражданин сможет достаточно быстро отменить выданную им самим доверенность, а также внести запись о недостоверности поддельной доверенности, если узнает, что она была выписана от его имени.

"Отправить в утиль" доверенность в простой письменной форме можно будет прямо из дома или из любого другого удобного места, где есть доступ в интернет. Для этого доверителю нужно авторизоваться в личном кабинете портала notariat.ru - сделать это можно через подтвержденную учетную запись на госуслугах.

Далее человек заполнит предлагаемое системой заявление и направляет сведения в соответствующий реестр. Факт извещения всех заинтересованных лиц об отмене доверенности в этом случае будет признаваться автоматически - уже на следующий день после внесения сведений в реестр нотариата. Данным сервисом может воспользоваться каждый желающий совершенно бесплатно.

Также у граждан сохраняется возможность отменить доверенность и известить об этом всех заинтересованных лиц через личное обращение к нотариусу. Такой вариант особенно актуален для тех, у кого нет своей усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом без личной явки к нотариусу точно не обойтись, если речь идет об отмене нотариально удостоверенной доверенности. В этом случае нотариус сам вносит все необходимые данные в Единую информационную систему нотариата, и уже на следующий день юридически доверенность будет считаться отмененной.

С 29 декабря новая вкладка появится и на странице публичного сервиса проверки доверенностей портала ФНП. Обратившись к ней, пользователи сайта смогут проверить, отменялась та или иная доверенность в простой письменной форме или нет. Поиск документа будет осуществляться по всем указанным заявителем реквизитам: ФИО доверителя, дате выдачи доверенности, ФИО поверенного или номеру (если есть). Сервис будет общедоступным, круглосуточным и бесплатным - по аналогии с другими, давно функционирующими публичными реестрами нотариата.

"Информационные технологии, которые сегодня являются неотъемлемой частью работы любого российского нотариуса, позволяют, с одной стороны, сделать электронные форматы гражданского оборота безопасными, а с другой - предоставить гражданам и бизнесу все преимущества цифровизации", - заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.