Греция установила новый антирекорд по коронавирусу

Национальная организация общественного здоровья Греции объявила о новых 21657 случаях заражения COVID-19 за последние сутки, 60 человек скончались, 635 пациентов были интубированы в отделениях интенсивной терапии.

Таким образом, за неделю число ежедневно заболевших увеличилось чуть меньше, чем в четыре раза. Главным виновником такой ситуации, по мнению специалистов, является новый штамм "омикрон".

Уже завтра утром премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис проведет совещание с представителями министерства здравоохранения и главным эпидемиологом страны профессором Сотирисом Циодрасом, а в полдень пройдет заседание экспертной комиссии, которая представит главе правительства свои предложения по введению новых мер по предотвращению распространения коронавируса.