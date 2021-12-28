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28.12.2021 15:00
Рубрика: Культура

Инга Оболдина сыграла у Сергея Газарова в спектакле о женском счастье

Текст: Ольга Штраус
Пьеса Родиона Овчинникова "30-е мая", кажется, беспроигрышный вариант успеха для любого театра: рассчитанная на трех актрис неюного возраста, она рассказывает нам о том, что так хорошо знакомо большей части публики. О женских посиделках, где можно откровенно, без мужей и детей, поговорить о главном: о любви, о несостоявшемся счастье, об уходящей молодости… Но драматург, а вслед за ним и режиссер спектакля Сергей Газаров, насыщает бытовую историю вторым планом. Подруги раз в полгода собираются на свой девичник не просто так: у них есть придуманная игра. Женщины листают отрывной календарь, выбирают в нем какую-нибудь дату, а потом по очереди импровизируют тосты на указанные здесь "памятные события". Причем исторические даты должны как-то лично рифмоваться с жизнью тостующей.
Фото: Вера Юрокина/ пресс-служба "Прогресс-сцены"

В главной роли - закоперщицы всего этого дела Валентины - витальная Инга Оболдина. Она и прикрикнет, и приструнит, и пожалеет-приласкает обиженную, если что-то пойдет не так. Талант актрисы, умеющей быть и до коликов смешной, и трогательно беззащитной проявляется здесь в полную силу. Но не уступают ей и другие артистки ансамбля. Галина (Ольга Кузина) - этакая набожная тихоня, чей прибалтийский акцент только подчеркивает ее "нездешность", однако за этой смиренностью таятся не менее яркие чувства, чем у подруг. Самая шумная и непоседливая - Раиса (Ксения Худоба). Но к середине спектакля становится ясно: ее гиперактивность - это, скорее, маска, скрывающая слабое и беззащитное существо.

Вера Юрокина/ пресс-служба "Прогресс-сцены"

Наверное, все эти психологические подробности и хитросплетения отношений были бы интересны и сами по себе: к тому же долгая связь этих трех граций отнюдь не безоблачна, порой их так и хочется назвать "заклятыми подругами". Видимо, только отчаянное внутреннее одиночество заставляет их держаться друг за друга. Но авторы спектакля поверх этой бытовой истории рисуют нам и другую, а именно - исследование вписанности современного человека в контекст мировой культуры.

Фото: Пресс-служба "Театрального проекта 27"
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Казалось бы, ну что интересного может сказать владелица дамского салончика красоты Валентина про гибель Жанны д'Арк или основание университета в Марбурге? Или какое отношение имеет разбитная казачка Раиса к созданию города Хабаровска? Но, если подумать, выяснится - у каждой из присутствующих найдется своя ассоциация, свой бэкграунд на тему и героизма, и просветительства, и истории родной страны.

Фото: Вера Юрокина/ пресс-служба "Прогресс-сцены"

Вообще вот это соотнесение себя с великими (или невеликими, но чем-то памятными для большой истории) событиями - очень плодотворный ход. Он высвечивает не только характеры, но и мировоззрение, жизненные позиции, мотивации поступков героинь. И становится понятно, почему Галина так рвется усыновить детдомовского ребенка, а бойкая Раиса терпит тирана-мужа, а воинственная учредительница Валентина никак не может наладить теплые отношения с выросшими детьми…

Фото: Вера Юрокина/ пресс-служба "Прогресс-сцены"

Несмотря на столь невеселые судьбы героинь, новый женский спектакль в "Прогресс-Сцене" получился уморительно смешным. Каждая актерская работа здесь - виртуозна и выразительна. Каждая роль - по-своему главная. А самое важное, что "30-е мая" - тот самый случай, когда зрительский смех сквозь слезы заражает публику оптимизмом и надеждой.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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