Алексей Козырев: Институту философии нужен консолидирующий коллектив директор

Мы попросили прокомментировать происходящее в Институте философии РАН исполняющего обязанности декана философского факультета МГУ, кандидата философских наук Алексея Козырева.

Алексей Павлович, в Институте философии не утвержден избранный год назад директором Андрей Смирнов, назначен новый врио Анатолий Черняев, встреченный протестами коллектива... Сейчас распоряжение о назначении Черняева отозвано, и уже назначен врио прежний директор института - академик Абдусалам Гусейнов.

Алексей Козырев: Институт философии РАН наш очень важный стратегический партнер. Там работает много наших выпускников, а сотрудники института преподают у нас на факультете. Научный институт - это тонко настраиваемый механизм. И давление на него неэффективно. Тем более если речь об институте, в котором работают не просто ученые, но интеллектуалы, и считающие себя таковыми, и в большинстве своем таковыми и являющиеся.

Что вы можете сказать о фигуре директора в институте?

Алексей Козырев: Для меня как руководителя факультета очень важны хорошие отношения с Институтом философии - конструктивные, рабочие. Во время директорства Андрея Вадимовича Смирнова у нас выстраивались именно такие отношения. Но избранный большинством голосов трудового коллектива института директор не был утвержден в течение этого года, он так и пробыл врио, и причину, по которой не утвердили его кандидатуру, я не знаю. Могу сказать только одно: между властью и учеными (и еще шире - интеллектуалами) нужен диалог. Если избранный научным сообществом директор почему-либо не утверждается, то, я думаю, следует доходчиво объяснить, по каким причинам этого не происходит. Почему он не устраивает структуры власти. Я думаю, что вся трудность ситуации, сложившейся сейчас в Институте философии именно из-за этого - из-за неожиданности, непредсказуемости и необъясненности решений. Какие партии сложились в институте и вступили в борьбу, могу только предполагать как внешний человек. Но в любом случае фигура, которая окажется на должности директора, должна быть консолидирующей. Она не должна представлять собой какую-то одну партию или группировку, но объединять весь коллектив. Я это хорошо знаю из опыта своего управления.

Чем измеряется результативность работы Института философии?

Алексей Козырев: Результаты деятельности института обычно оценивают по наукометрическим индикаторам, которые выставляет институту правительство. И институт их не только выполнял, но и перевыполнял. За последние годы там появилось множество очень сильных журналов, ряд из них вошел в WoS и Scopus. Это и "Философский журнал", и "Философия науки и техники", и другие. Институт взял на себя и бремя издания знаменитых "Вопросов философии" - самого старого, традиционного журнала, объединяющего все наше сообщество.

Фигура, которая окажется на должности директора, должна быть консолидирующей, не представлять какую-то одну группировку

Отношение к Институту философии задается как большим пиететом по отношению к философам, так и сомнениями в их практической пользе...

Алексей Козырев: Да, сегодня можно услышать и прочитать в соцсетях, что философы ничем не занимаются, это богадельня. Ну конечно, это глупость. Философы занимаются наукой. Философия - это очень многообразная сфера наук, включающая в себя и логику, и философию религии, и этику, и эстетику, в институте, насколько я знаю, работают 27 секторов. Но мне кажется, не надо формировать завышенных ожиданий, что вот сейчас философы произнесут какое-то откровение - и жизнь человечества изменится. Но не надо прибегать и к утрированным ожиданиям, что сейчас философы представят нам в яркой обертке новый идеологический продукт. К счастью, перед ними никто пока такой задачи и не ставил.

Институту предложили врио директора человека, который позволил себе публичные высказывания в адрес своего предшественника, которые многим в институте показались как раз идеологическим шельмованием.

Алексей Козырев: Я знаю человека, предложенного недавно институту в качестве врио директора, он мой бывший студент. Мы с ним хорошо общаемся, поскольку представляем одну область знаний - историю русской философии. Он в своей теме известный специалист, издавший несколько книг, но в данном случае, по-моему, он выступил как козел отпущения и стал некой разменной монетой в игре не очень понятных и не очень прозрачных сил, которые попытались, как сейчас говорят, "отжать институт". То есть увести его под влияние определенной группы людей. Как сторонний наблюдатель, еще раз повторю, что нужно делать такие шаги, которые бы работали на консолидацию ученых, а не на их разделение. И человек, возглавляющий институт, должен быть прежде всего человеком объединяющим, это важнее всех регалий и званий. Абдусалам Гусейнов как раз тот человек, который может объединить интеллектуалов самых разных направлений.