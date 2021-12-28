IPQuorum: почему эстетика советской эпохи до сих пор актуальна?

Из нового материала IPQuorum вы узнаете:
- что роднит социалистический дизайн с современными концепциями устойчивого развития;
- в какие предметы советского времени стоит инвестировать средства;
- как переосмыслить дизайн прошлого, чтобы он органично вписался в настоящее;
- какие модные советские тренды вновь актуальны и почему;
- где можно найти "новые" советские кеды и продать ненужную одежду.
"Рожденные в СССР: почему эстетика советской эпохи до сих пор актуальна?" в IPQuorum.
Издание IPQuorum - новый формат работы международного бренда IPQuorum, который с 2017 года организует все самые яркие события мира интеллектуальной собственности и креативных индустрий в России, включая рынок LegalTech (программы для автоматизации юридических услуг) и сферы институтов развития.
Коммуникационный бренд IPQuorum создан в 2017 году Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики. Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности, который ежегодно проводился в особой экономической зоне - Калининградской области, а в 2021 прошел в новом формате Tech for Content 2021 by IPQuorum в инновационном центре "Сколково". В работе Форума в разные годы принимали участие более 5700 участников из более чем 30 стран мира.