На прошлой неделе завершилась осенняя сессия Госдумы - первая сессия нового созыва. Она продолжалась менее трех месяцев. Но за это время нами было принято более 140 законов.

Главный из них, конечно, федеральный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Отмечу, что этот бюджет позволит решить ряд важных социальных задач: продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения, обновить парк машин "скорой помощи" и парк школьных автобусов, начать капитальный ремонт школ и обеспечить бесплатным горячим питанием школьников младших классов. Будет продолжена реализация проекта "Социальный контракт", который предполагает выдачу людям денег на то, чтобы они вышли из трудной жизненной ситуации, смогли устроиться на работу, пройти обучение, то есть перейти из категории бедных в средний класс. Помимо этого, в бюджете заложены большие средства на поддержку семей с детьми, на благоустройство дворов и общественных пространств, на ремонт дорог, на развитие сельских территорий.

Напомню, что при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении "Единая Россия" внесла 12 поправок. Они, в частности, предусматривают выделение дополнительных средств на обеспечение жильем инвалидов, на развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми, на ремонт общежитий вузов, на содействие занятости молодежи и многое другое.

В эту сессию было принято несколько законов, в подготовке которых я принимал непосредственное участие.

Во-первых, закон об электронном документообороте, благодаря которому работники смогут экономить время, когда знакомятся с тем или иным приказом, документом, а работодатели, в свою очередь, сократят издержки.

Во-вторых, закон, по которому дети и подростки с онкологией или заболеваниями крови смогут получать те лекарства, которые по инструкции предназначены для взрослых, и не будут переводиться в другие медицинские учреждения и начинать терапию заново после достижения совершеннолетия.

В-третьих, закон о защите единовременных социальных выплат от списания в счет погашения задолженности. Ранее законодательство уже запрещало списывать за долги пенсии, материнский капитал, алименты, возмещение вреда в связи с потерей здоровья, производственной травмой, а также некоторые другие виды пособий. Однако социальные выплаты, вводившиеся актами правительства или указами президента, выпадали из-под действия этой нормы. Мы запретили списывать их в счет погашения банковских кредитов и в рамках исполнительного производства. Это правило будет распространяться в том числе на поддержку малообеспеченных беременных женщин и на помощь по проекту "Социальный контракт".

Добавлю, что в первом чтении принят наш законопроект, исключающий ситуации, когда лица, достигшие 18 лет, лишаются страховой пенсии по случаю потери кормильца с момента окончания школы до момента поступления в другое учебное заведение.

Кроме того, были приняты законы, комплексно решающие градостроительные и жилищные проблемы, продлившие возможность передачи земли без торгов ответственным компаниям для достройки проблемных домов и восстановления прав обманутых дольщиков.

Также был отменен обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, используемых в личных целях. Это решение коснется владельцев примерно 50 миллионов транспортных средств.

Наконец, была введена уголовная ответственность для автомобилистов-лихачей, которые грубо и неоднократно нарушают Правила дорожного движения, ставя под угрозу здоровье и жизни людей. Надеемся, что с принятием этого закона порядка на дорогах станет больше.