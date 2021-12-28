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Рубрика: Культура

Юлия Пересильд рассказала, как полет в космос изменил ее жизнь

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 297(8648)
В канун Нового года обозреватель "РГ" задала вопрос актрисе Юлии Пересильд:
Юлия Пересильд говорит, что 2021 год - самый счастливый Фото: РИА Новости Юлия Пересильд говорит, что 2021 год - самый счастливый Фото: РИА Новости
Юлия Пересильд говорит, что 2021 год - самый счастливый Фото: РИА Новости

"Этот год для вас особенный. Вы его будете вспоминать как самый счастливый? Самый страшный? Самый успешный? По результатам всего, что вам пришлось пережить, как вы ощущаете этот год и почему именно так?"

Фото: kinopoisk.ru
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Юлия Пересильд: "Да, этот год для меня совершенно особенный, он разделил мою жизнь на "до" и "после", и когда я недавно невольно попыталась ответить самой себе на вопрос: "Что же на самом деле со мной случилось?", то совершенно парадоксально осознала, что произошло то, что, быть может, происходит с каждым из нас лишь однажды в жизни - поднявшись так бесконечно далеко в Космос, поборов непреодолимый еще вчера страх, я почувствовала, как хрупок человек и как он мужественен. И вся Планета с ее международными противоречиями и разноязычием вдруг уместилась в несколько кубических метров одного на всех воздуха, согретого простой человеческой надеждой, и это - очень, очень высоко. Маленькое общее пространство - окруженное величественным и чудовищно ледяным Космосом... И этот год я буду всегда теперь вспоминать как "самый успешный", как "самый страшный" и как "самый счастливый"! Поздравляю всех с Новым годом, дорогие мои!"

Ранее кинозвезда рассказывала после полета в космос: "Очень трудно передать атмосферу, когда смотришь в иллюминатор и видишь Землю. Может быть, в нашем кино это получится. Нам казалось, что 12 дней - это много, а когда все закончилось, не хотелось расставаться. Стало понятно, что это было с нами единственный раз".

Поводом для разговора с актрисой послужил тот факт, что Первый канал по итогам опроса ВЦИОМ был назван "СМИ года", и основную роль в этом сыграл будущий фильм "Вызов", ради съемок которого отправился на орбиту первый в мире киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Картина делается при поддержке Первого канала.

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