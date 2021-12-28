Кабмин выделит 1,8 млрд рублей на модернизацию информационной системы ОМС

На модернизацию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования будет направлено 1,8 миллиарда рублей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

ГИС ОМС была запущена в этом году, она предназначена для учета сведений о медпомощи, контроля за оперативностью и качеством ее оказания, а также ведения отчетности. В рамках системы планируется запустить единый портал обязательного медицинского страхования для повышения доступности и открытости сведений об ОМС.

Мишустин сообщил, что модернизация предполагает организацию взаимодействия ГИС ОМС с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

"Это поможет оперативно решать вопросы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, упростит взаимодействие участников системы обязательного медицинского страхования, а значит, позволит повысить доступность медпомощи для граждан", - цитирует премьер-министра.