Как гаджеты с поддержкой виртуальной реальности завоевывают рынок

Аналитики отмечают, что это первый случай, когда приложение Meta возглавило App Store в период праздников. Это значит, что люди поверили обещаниям главы компании Марка Цукерберга создать собственную метавселенную. Этот термин означает виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом с помощью технологий виртуальной реальности: компьютера, шлемов, датчиков движений и т.д.

По данным аналитического агентства ССS Insight, в 2021 году в мире продали 11 млн устройств дополненной и виртуальной реальности - это на 50% больше, чем в 2020 году. К 2025 г. количество продаж таких устройств вырастет в 7 раз и составит 71 млн. При этом 40 млн из них составят именно гарнитуры виртуальной реальности. В русле общемировых тенденций находится и российский рынок VR и AR. По данным TMT Consulting, к 2025 году объем этого рынка составит около 7 млрд рублей, в 2020 году он составлял 1,4 млрд рублей.

В 2021 году было продано 11 млн устройств для использования виртуальной реальности

"Функции дополненной реальности (AR) смогут повысить продуктивность сотрудников, помочь организовать мультиэкранную рабочую среду и метавселенные, создавая удаленные места с эффектом присутствия, а также обеспечить интерактивное обучение для персонала, - считает Александр Катаев, гендиректор Lenovo в России. - При этом дополненная реальность вскоре будет играть важную роль в развитии игровой индустрии - например, в будущем пользователи смогут играть в футбол на настоящем поле в своей гостиной". По его мнению, иммерсивные технологии будут активнее использоваться в мобильных устройствах.

Виртуальную и дополненную реальность активно будет использовать не только Meta, но и банки, производители одежды и другие компании, добавляет Иван Самойленко, управляющий партнер B&C Agency. "Следующий год (и наверняка все десятилетие) пройдут под знаком метавселенных", - заключает он.