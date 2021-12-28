Как сделать лифты безопаснее

В разы увеличить число датчиков в лифтах, а также оснастить их все видеонаблюдением предлагают члены Общественного совета (ОС) при минстрое. Это сделает лифты безопаснее.

Техническое оснащение лифтов постоянно совершенствуется, отметили участники рабочей группы "Умный дом" комиссии по ЖКХ ОС при минстрое. К примеру, уже почти везде стоят световые завесы, когда лифт "видит" препятствие в дверном проеме и не закрывается. Ранее это контролировалось механически (двери вновь открывались, наткнувшись на препятствие) либо был лишь один луч. Информация в диспетчерскую службу все чаще передается по беспроводной связи, уходят в прошлое связки проводов.

Однако в технических регламентах и действующих правилах обслуживания лифтов по-прежнему прописано, что в диспетчерскую обязательно должно приходить от лифта всего три сигнала - об остановке, о срабатывании устройств безопасности и о проникновении в шахту, говорит заместитель гендиректора Ассоциации делового сотрудничества "Лифтсервис" Алексей Зоточкин. И даже если старые ламповые пульты в диспетчерской давно заменены на современные компьютеры, на эти компьютеры в обязательном порядке по-прежнему приходят лишь три сигнала. Между тем системы позволяют передавать уже по 30 сигналов, некоторые компании расширяют их до 200. Диспетчер может увидеть, какой именно датчик сработал, механик - заранее выбрать нужные инструменты и детали. Это повышает безопасность лифтов и скорость устранения неполадок.

Предварительные расчеты показывают, что подключение дополнительных датчиков не ведет к подорожанию установки лифта или же повышает цену незначительно, отметили члены рабочей группы - как правило, современное оборудование уже содержит эту аппаратуру, необходимо только сделать обязательной передачу расширенных данных.

Видеонаблюдение позволит увидеть, что происходит в кабине

Кроме того, лифты необходимо оснащать видеонаблюдением, считает руководитель рабочей группы, директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Это поможет предотвратить и преступления, и трагедии из-за аварий. Около десяти лет назад в Пскове зажало лифтом ногу 8-летней девочке. Диспетчер, не сумев вникнуть в ситуацию, вновь запустила лифт - ребенок погиб. Видеонаблюдение позволило бы увидеть, что происходит в кабине, трагедии можно было бы избежать, считает Вепрецкая. Для повсеместного внедрения дополнительных датчиков необходимо вносить изменения в правила содержания лифтов, решения об этом также могут приниматься на региональном уровне. После проработки вопроса об увеличении обязательных требований к диспетчерским пультам предложения об этом будут направлены в минстрой.