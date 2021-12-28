Как сделать лифты безопаснее

Новости

Греция установила новый антирекорд по коронавирусу 21:45
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею 21:38
Более 480,6 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:29
Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 21:03
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона" 21:02
Роман Головченко: Беларусь способна защищать свои экономические интересы 20:54
Умер французский телеведущий Гришка Богданофф 20:46
Кириенко рассказал о числе участников платформы "Россия - страна возможностей" 20:41
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина 20:40
МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу" 20:23
В Южной Корее запретили встречать первый восход Нового года 20:10
"Роснано" планирует вернуть государству в этом году 36 млрд рублей инвестиций 20:07
Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы 19:58
В Минцифры рассказали, когда начнут внедрять цифровые паспорта по всей стране 19:58
Росреестр намерен повысить точность геодезических измерений до 2 см 19:40
В Махачкале прошел новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек 19:33
Росреестр подбирает земли для туристических объектов 19:03
Стрельба у ТЦ в Москве попала на видео 18:45
Китай обвинил США в нарушении международного космического права 18:34
В России начали тестировать качество госуслуг 18:34
Росреестр разрабатывает законопроект о невостребованных сельхозземлях 18:33
Голикова заявила о снижении числа нарушений в интернатах 18:24
"Газпром" анонсировал строительство в Петербурге новой башни-гиганта 18:21
Матч Евролиги между "Олимпиакосом" и ЦСКА перенесен из-за COVID-19 18:00
Матвиенко предостерегла власти Кисловодска от сносов и новоделов 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 21:30
Рубрика: Экономика

Как сделать лифты безопаснее

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
В разы увеличить число датчиков в лифтах, а также оснастить их все видеонаблюдением предлагают члены Общественного совета (ОС) при минстрое. Это сделает лифты безопаснее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Техническое оснащение лифтов постоянно совершенствуется, отметили участники рабочей группы "Умный дом" комиссии по ЖКХ ОС при минстрое. К примеру, уже почти везде стоят световые завесы, когда лифт "видит" препятствие в дверном проеме и не закрывается. Ранее это контролировалось механически (двери вновь открывались, наткнувшись на препятствие) либо был лишь один луч. Информация в диспетчерскую службу все чаще передается по беспроводной связи, уходят в прошлое связки проводов.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Сенатор: До 2025 года в России надо заменить каждый четвертый лифт

Однако в технических регламентах и действующих правилах обслуживания лифтов по-прежнему прописано, что в диспетчерскую обязательно должно приходить от лифта всего три сигнала - об остановке, о срабатывании устройств безопасности и о проникновении в шахту, говорит заместитель гендиректора Ассоциации делового сотрудничества "Лифтсервис" Алексей Зоточкин. И даже если старые ламповые пульты в диспетчерской давно заменены на современные компьютеры, на эти компьютеры в обязательном порядке по-прежнему приходят лишь три сигнала. Между тем системы позволяют передавать уже по 30 сигналов, некоторые компании расширяют их до 200. Диспетчер может увидеть, какой именно датчик сработал, механик - заранее выбрать нужные инструменты и детали. Это повышает безопасность лифтов и скорость устранения неполадок.

Предварительные расчеты показывают, что подключение дополнительных датчиков не ведет к подорожанию установки лифта или же повышает цену незначительно, отметили члены рабочей группы - как правило, современное оборудование уже содержит эту аппаратуру, необходимо только сделать обязательной передачу расширенных данных.

Видеонаблюдение позволит увидеть, что происходит в кабине

Кроме того, лифты необходимо оснащать видеонаблюдением, считает руководитель рабочей группы, директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Это поможет предотвратить и преступления, и трагедии из-за аварий. Около десяти лет назад в Пскове зажало лифтом ногу 8-летней девочке. Диспетчер, не сумев вникнуть в ситуацию, вновь запустила лифт - ребенок погиб. Видеонаблюдение позволило бы увидеть, что происходит в кабине, трагедии можно было бы избежать, считает Вепрецкая. Для повсеместного внедрения дополнительных датчиков необходимо вносить изменения в правила содержания лифтов, решения об этом также могут приниматься на региональном уровне. После проработки вопроса об увеличении обязательных требований к диспетчерским пультам предложения об этом будут направлены в минстрой.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Косачев: Нет никакого смысла в военной операции против Украины
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах