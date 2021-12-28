Как стать предпринимателем, спортсменом, изобретателем, стеклодувом

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За три года расчистили более 120 километров русел рек, восстановили 8,5 тысячи гектаров водохранилищ. Улучшили экологические условия проживания 9 миллионов россиян. Теперь они, как эта птичка, могут без опаски пить воду из крана. В России реализуется сразу несколько проектов, которые работают на решение одной задачи: обеспечить людей питьевой водой гарантированного качества и в достаточном количестве.