Как стать предпринимателем, спортсменом, изобретателем, стеклодувом

За три года расчистили более 120 километров русел рек, восстановили 8,5 тысячи гектаров водохранилищ. Улучшили экологические условия проживания 9 миллионов россиян. Теперь они, как эта птичка, могут без опаски пить воду из крана. В России реализуется сразу несколько проектов, которые работают на решение одной задачи: обеспечить людей питьевой водой гарантированного качества и в достаточном количестве.
Разработчики проектов цифровых решений получат до 20 миллионов рублей
До 20 миллионов рублей получат российские разработчики проектов цифровых решений на развитие и коммерциализацию своих идей в разных сферах экономики. Фонд содействия инновациям объявил о начале конкурса на получение гранта по программе "Развитие" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика".
Лаборатория "Вычислительная механика" (Петербург) уже воспользовалась таким грантом. Здесь занимаются разработкой платформы виртуального проектирования аэродинамически оптимальных экстерьеров автомобилей. С помощью такого "интеллектуального помощника" разработчики смогут гораздо быстрее создавать модели кузова автомобилей. На платформе можно оперативно вносить изменения и оптимизировать стилевые решения автомобилей. Грантовые средства помогут завершить разработки уже в будущем году.
А на Ставрополье гранты помогли разработать технологию, на базе которой создали платформу "Плато". Она может хранить информацию о полях, лесах, реках и так далее. Можно брать ее и создавать приложения под свои нужды. Доступна база для органов власти всех уровней и частных компаний.
"На Ставрополье с помощью "Плато" создали карты мелиоративных систем региона и особо охраняемых природных территорий", - рассказал "РГ" гендиректор компании "Инфоком-С" Владимир Копытов. Последнюю можно скачать на мобильный телефон и увидеть, к примеру, данные о площади заказника или памятника природы, о животных и растениях, которые там есть.
При этом работать платформа "Плато" может в любом регионе, поэтому простор для ее использования очень велик.
Как российские сувениры и елочные игрушки продают за рубежом
Компания - участник нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Ее стеклянные шары сделаны стеклодувом и вручную расписаны художником. Два года назад компания разместила продукцию на международном маркетплейсе. Сейчас новогодние шары поставляют в США, Норвегию, Японию, Германию, Нидерланды, Францию, Китай.
В мастерской также проводят познавательные экскурсии по производству елочных украшений и увлекательные мастер-классы по росписи новогодних игрушек. Кстати, в Новгородской области в небольшом поселке Крестцы работает еще одно подобное предприятие - "Рождество". Свои шары с оригинальными рисунками оно тоже отправляют за рубеж.
Как и компания "ЭВИС" из Гусь-Хрустального района Владимирской области. Она производит флористические и дизайнерские изделия из стекла. И больше 20 лет занимается продажей хрупкой красоты в СНГ, Европе и Австралии. А благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" к списку стран-импортеров добавились Япония и Италия. И ведутся переговоры с бизнесменами из США.
Найти новых партнеров помогло участие в крупнейших международных выставках (во Франкфурте, Париже, Бирмингеме). Благодаря Российскому экспортному центру и региональному центру поддержки экспорта оно стало гораздо менее затратным. По словам директора компании Игоря Лобова, участие в международной выставке обходилось примерно в миллион рублей. Благодаря нацпроекту основные расходы взяло на себя государство.
С его помощью деревянные русские сувениры и игрушки компании "Анжа" тоже продаются теперь по всему миру. Это предприятие из райцентра Вознесенское в Нижегородской области издавна славится мастерами-матрешечниками. Как рассказал представитель "Ажни" Алексей Ребежкин, они воспользовалась двумя услугами по нацпроекту: регистрацией международного бренда по Мадридскому протоколу и получением международного сертификата. Они дали возможность подавать продукцию под защищенным брендом в Европе и США, выйти на зарубежные рынки на интернет-площадках в США, Канаде, Европе и Великобритании. Это позволило увеличить ассортимент и вырасти за год по объемам более чем в десять раз.
В Мурманске завершились соревнования среди юных биатлонистов
В городе Добрянка Пермского края состоялись заключительные соревнования VII краевой Спартакиады для подростков "Волшебный мяч". Команды играли в мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, хоккей на валенках. Ежегодно в спартакиаде участвует более 1500 подростков. До 87 процентов из них приходят заниматься в спортивные секции.
В Мурманске завершились соревнования среди юных биатлонистов "Кубок Анны Богалий - SKIMiR". В них приняли участие более 300 юных спортсменов из 20 регионов. По словам главного судьи соревнований Натальи Осиповой, самая большая команда представляла Петербург - 100 спортсменов. Конкуренцию им составили 50 человек из Мурманска.
Как сообщили в региональной администрации, это первые в России детские соревнования, которые смоделированы по принципу этапов Кубка мира по биатлону и проводятся по его правилам. Применяются стандарты международного уровня, работает квалифицированная судейская бригада во главе с делегатом международного союза биатлонистов.
"Кубок Анны Богалий - амбициозный и масштабный проект, первый шаг к становлению новой в России системы роста спортсменов", - отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.
Биатлонный турнир имени Анны Богалий дает регионам дополнительные возможности развивать детский спорт. Где-то приводятся в порядок места занятий с детьми, где-то создается новая спортивная инфраструктура и растет финансирование местных спортшкол по биатлону, закупается недостающий инвентарь.
А главное - детей приучают к здоровому образу жизни. Что собственно и является одной из задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".
Дома культуры в стране меняются благодаря нацпроектам
Дома культуры меняются благодаря средствам, полученным по нацпроекту "Культура". Не так давно после долгожданного капремонта открылся дом культуры в селе Брод Пермского края. Его здание полностью обновилось. Появились большой танцевальный зал и помещение для репетиций. Теперь, не мешая никому, можно проводить несколько занятий одновременно. А это очень важно, так как в селе несколько творческих коллективов: ансамбли "Селяночка", "Росинка", "Капелька", группы "Кружева", "Горошины".
В поселке Мыс открылся общественно-культурный центр и социальный кинозал. А в 2022 году провести ремонт смогут 18 домов культуры Пермского края. На это выделят более 28 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.
В Оренбургской области обновленный дом культуры стал лучшим новогодним подарком жителям Новоорска. Здесь работают 12 творческих коллективов и студий. Занимаются в них как взрослые, так и дети. Жители поселка (население Новоорска - 13 тысяч человек) радуются новым креслам в зрительном зале, акустическим плитам на потолке. И другим переменам.
С таким же настроением входят в свой дом культуры и жители отдаленного села Ак-Дуруг в Туве. Здесь создали новое культурное пространство. "Уверена, что каждый найдет возможность для отдыха, и занятий творчеством", - заметила директор дома культуры Чодураа Монгуш.
Как отметил министр культуры и туризма Тувы Виктор Чигжит, в этом году на капремонты домов культуры выделили 55 миллионов рублей, в следующем получат более 38 миллионов.
В регионах поддерживают самозанятых
Последние годы Валентина посвятила детям, стараясь украсить их жизнь в буквальном смысле. Так постепенно выпускные балы и вечера стали превращаться в мамины проекты. А этим летом ей попалась на глаза реклама соцконтракта. Начала разрабатывать бизнес-проект. Помогли в районном центре поддержки предпринимательства. А уже в ноябре Валентина получила 200 тысяч рублей на закупку оборудования и декора. Оформилась как самозанятая, чтобы работать как с рядовыми самарцами, так и с юрлицами.
"Сейчас заканчиваю первый дизайн-проект. Фирма заказала задник с Оскаром для новогоднего корпоратива", - рассказала "РГ" Валентина Блеснова. Она собирается учиться, как продвигать дело в соцсетях и выйти на целевую аудиторию. Уже узнала, что бесплатные занятия проводят в центрах "Мой бизнес".
В Вологодской области самозанятым предоставляли микрозаймы по льготной ставке от 3,38 процента. Около ста человек обратились за получением услуги по рекламе своей продукции в соцсетях. "Хорошая идея оказывать поддержку самозанятым через рекламу, - говорит самозанятая Юлия. - Это по-настоящему действенный способ найти клиентов и расширить деятельность".
Просмотры ее страницы в соцсети увеличились в десять раз. Сегодня Юлия известная в Вологде ведущая тренингов и семинаров. Девушка теперь ведет курсы и в других городах.
Самозанятые по льготной ставке могут арендовать помещение, землю, спецтранспорт, оборудование. Еще одна действенная мера поддержки - региональный интернет-магазин "Сделано на Вологодчине".
В России реализуется несколько связанных с водой проектов
Бесценный дар
Мало того что мы на 90 процентов состоим из воды, как утверждают медики, питьевая вода оказывает значительное влияние на наше здоровье. Считается, что она несет с собой до 20 процентов токсикологической нагрузки на организм человека. В 2018 году по сравнению с 2013-м рост заболеваний, связанных с загрязнением питьевой воды, составил 11,83 процента, а смерти - 15,1.
Поэтому в социально-экономическом развитии страны обеспечение людей питьевой водой гарантированного качества и в достаточном количестве является одним из важнейших направлений. По словам главы Минприроды России Александра Козлова, "реализация нацпроекта "Экология" дала старт масштабным изменениям". За три года расчищено более 120 километров рек, восстановлено 8,5 тысячи гектаров водохранилищ и улучшены экологические условия проживания 9 миллионам россиян.
Лечение Волги
Сейчас реализуется несколько проектов, связанных с водой. Например, по федеральному проекту "Оздоровление Волги" восстанавливается ее экосистема. Она сильно загрязнена сточными водами без должной очистки. Для решения этой проблемы за два года введено 57 очистных сооружений в 10 регионах. Это позволило сократить на 10 процентов поступление неочищенных стоков в Волгу. А до 2024 года планируется сократить их в три раза.
В администрации Нижегородской области посоветовали съездить в город Перевоз. Тут идет строительство новых очистных сооружений. Проложена коммуникация в черте города. Это позволило подключать к централизованной системе водоотведения личные жилые дома. После завершения проекта город получит новые очистные сооружения. Доведенная до современных стандартов вода будет поступать в Пьяну, Суру и затем в Волгу.
А в низовьях Волги в Астраханской области идет расчистка проходов рыбы к местам нереста из Каспийского моря. Что оказывает благоприятное воздействие на экологическое состояние восточной дельты Волги и поддерживает биологическое разнообразие и численность рыбных ресурсов.
Омуль возвращается
По проекту "Экологическое оздоровление озера Байкал" тоже модернизируют и строят очистные сооружения. Планируют значительно сократить загрязненные территории у озера.
Но, как и Волгу, сохранить Байкал невозможно без поддержки его биологического разнообразия. В 2021 году на озере установлен омулевый рекорд. Выпущено 892 миллиона личинок байкальского омуля.
"В Байкале уже 7,7 тысячи тонн омуля. При проведении дальнейших работ, через несколько лет, мы можем надеется на открытие промышленного рыболовства", - говорит руководитель байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Владимир Петерфельд.
По программе другого проекта - "Сохранение уникальных водных объектов" - идет очистка других рек, озер и водохранилищ. В Крыму от донных отложений и мусора избавляют самую длинную реку Салгир. Идет расчистка знаменитого Белого озера в Ленобласти. Работы ведутся на 78 водных артериях в 51 регионе. И на 30 крупнейших водохранилищах.
Жажду утоляющая труба
Перебои с водоснабжением и неприятный запах из труб - все это должно уйти в прошлое из жизни большинства россиян. На это нацелен федеральный проект "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда".
К 2024 году 89 процентов россиян должны обеспечить качественной водой. Более пяти миллионов человек! Предстоит модернизировать и построить почти две тысячи объектов водоочистки, снабжения и отведения. По данным Минстроя России, больше всего строек в водном хозяйстве в этом году было в Брянской и Московской областях, в Кабардино-Балкарии. По стране - более 600. На многих работы завершены.
В селе Большое Сорокино Тюменской области обновили водоочистную станцию, построили дополнительную скважину. "И воды теперь - вдоволь, - говорит инспектор строительного контроля региона Александр Новиков. - Как родниковая, не напиться".