Как стать предпринимателем, спортсменом, изобретателем, стеклодувом

Новости

Эрмитаж: Реставрация раки Александра Невского займет два года 02:20
AP: США оставят ударную авианосную группу в Средиземном море 02:12
На Украине два человека погибли при взрыве в больнице 01:49
Зеленский ввел санкции против трех украинских медиакомпаний 01:27
В Минздраве уточнили сроки планирования беременности после вакцинации 00:34
Обнаружена предновогодняя мошенническая схема с фейковым розыгрышем 00:01
Диетологи назвали лучший антиоксидантный напиток 28.12.2021
В мире за последние сутки отменено рекордное количество авиарейсов 28.12.2021
Устроившего дебош в московском ТЦ "Метрополис" арестовали на 2 месяца 28.12.2021
Во Франции медсестры в реанимации будут получать премию в сто евро 28.12.2021
Дания стала страной с самым высоким в мире уровнем заражения COVID-19 28.12.2021
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия 28.12.2021
Сергей Собянин рассказал о своей традиции на Новый год 28.12.2021
Во Франции выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки 28.12.2021
Оборот розничной торговли в РФ в 2021 году может вернуться на допандемийный уровень 28.12.2021
Буртасова и Елисеев стали вторыми в Рождественской гонке 28.12.2021
Греция установила новый антирекорд по коронавирусу 28.12.2021
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею 28.12.2021
Более 480,6 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 28.12.2021
Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 28.12.2021
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона" 28.12.2021
Роман Головченко: Беларусь способна защищать свои экономические интересы 28.12.2021
Умер французский телеведущий Гришка Богданофф 28.12.2021
Кириенко рассказал о числе участников платформы "Россия - страна возможностей" 28.12.2021
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина 28.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 23:30
Рубрика: Экономика

Как стать предпринимателем, спортсменом, изобретателем, стеклодувом

Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
Фото: Reuters

За три года расчистили более 120 километров русел рек, восстановили 8,5 тысячи гектаров водохранилищ. Улучшили экологические условия проживания 9 миллионов россиян. Теперь они, как эта птичка, могут без опаски пить воду из крана. В России реализуется сразу несколько проектов, которые работают на решение одной задачи: обеспечить людей питьевой водой гарантированного качества и в достаточном количестве.

В России реализуется несколько связанных с водой проектов

Текст: Федор Костюченко
Вряд ли у кого не вызовет улыбку шутливая песня из кинофильма "Не может быть!", которую исполняет Вячеслав Невинный: "Губит людей не пиво, Губит людей вода". Однако в жизни все это совсем не смешно.

Бесценный дар

Мало того что мы на 90 процентов состоим из воды, как утверждают медики, питьевая вода оказывает значительное влияние на наше здоровье. Считается, что она несет с собой до 20 процентов токсикологической нагрузки на организм человека. В 2018 году по сравнению с 2013-м рост заболеваний, связанных с загрязнением питьевой воды, составил 11,83 процента, а смерти - 15,1.

Поэтому в социально-экономическом развитии страны обеспечение людей питьевой водой гарантированного качества и в достаточном количестве является одним из важнейших направлений. По словам главы Минприроды России Александра Козлова, "реализация нацпроекта "Экология" дала старт масштабным изменениям". За три года расчищено более 120 километров рек, восстановлено 8,5 тысячи гектаров водохранилищ и улучшены экологические условия проживания 9 миллионам россиян.

Лечение Волги

Сейчас реализуется несколько проектов, связанных с водой. Например, по федеральному проекту "Оздоровление Волги" восстанавливается ее экосистема. Она сильно загрязнена сточными водами без должной очистки. Для решения этой проблемы за два года введено 57 очистных сооружений в 10 регионах. Это позволило сократить на 10 процентов поступление неочищенных стоков в Волгу. А до 2024 года планируется сократить их в три раза.

Эксперт рассказал, как очищать водоемы от мусора

В администрации Нижегородской области посоветовали съездить в город Перевоз. Тут идет строительство новых очистных сооружений. Проложена коммуникация в черте города. Это позволило подключать к централизованной системе водоотведения личные жилые дома. После завершения проекта город получит новые очистные сооружения. Доведенная до современных стандартов вода будет поступать в Пьяну, Суру и затем в Волгу.

А в низовьях Волги в Астраханской области идет расчистка проходов рыбы к местам нереста из Каспийского моря. Что оказывает благоприятное воздействие на экологическое состояние восточной дельты Волги и поддерживает биологическое разнообразие и численность рыбных ресурсов.

Омуль возвращается

По проекту "Экологическое оздоровление озера Байкал" тоже модернизируют и строят очистные сооружения. Планируют значительно сократить загрязненные территории у озера.

Но, как и Волгу, сохранить Байкал невозможно без поддержки его биологического разнообразия. В 2021 году на озере установлен омулевый рекорд. Выпущено 892 миллиона личинок байкальского омуля.

Фото: iStock
Ученый рассказал, какую опасность может таить в себе питьевая вода

"В Байкале уже 7,7 тысячи тонн омуля. При проведении дальнейших работ, через несколько лет, мы можем надеется на открытие промышленного рыболовства", - говорит руководитель байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Владимир Петерфельд.

По программе другого проекта - "Сохранение уникальных водных объектов" - идет очистка других рек, озер и водохранилищ. В Крыму от донных отложений и мусора избавляют самую длинную реку Салгир. Идет расчистка знаменитого Белого озера в Ленобласти. Работы ведутся на 78 водных артериях в 51 регионе. И на 30 крупнейших водохранилищах.

Среди водоемов, которые начнут приводить в порядок в 2022 году, река Цна в Тамбовской области, а также озера Чудско-Псковское в Псковской области и Селигер - в Тверской
Снабжение

Жажду утоляющая труба

Перебои с водоснабжением и неприятный запах из труб - все это должно уйти в прошлое из жизни большинства россиян. На это нацелен федеральный проект "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда".

К 2024 году 89 процентов россиян должны обеспечить качественной водой. Более пяти миллионов человек! Предстоит модернизировать и построить почти две тысячи объектов водоочистки, снабжения и отведения. По данным Минстроя России, больше всего строек в водном хозяйстве в этом году было в Брянской и Московской областях, в Кабардино-Балкарии. По стране - более 600. На многих работы завершены.

В селе Большое Сорокино Тюменской области обновили водоочистную станцию, построили дополнительную скважину. "И воды теперь - вдоволь, - говорит инспектор строительного контроля региона Александр Новиков. - Как родниковая, не напиться".

Разработчики проектов цифровых решений получат до 20 миллионов рублей

Текст: Инесса Суворова , Михаил Сухарев
В Петербурге запустят первую в стране платформу виртуального проектирования автомобилей. А на Ставрополье разработали технологию управления геопространственными данными.

До 20 миллионов рублей получат российские разработчики проектов цифровых решений на развитие и коммерциализацию своих идей в разных сферах экономики. Фонд содействия инновациям объявил о начале конкурса на получение гранта по программе "Развитие" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика".

Путин призвал решить проблему цифрового неравенства к 2025 году

Лаборатория "Вычислительная механика" (Петербург) уже воспользовалась таким грантом. Здесь занимаются разработкой платформы виртуального проектирования аэродинамически оптимальных экстерьеров автомобилей. С помощью такого "интеллектуального помощника" разработчики смогут гораздо быстрее создавать модели кузова автомобилей. На платформе можно оперативно вносить изменения и оптимизировать стилевые решения автомобилей. Грантовые средства помогут завершить разработки уже в будущем году.

Новая цифровая платформа поможет сделать автомобили более комфортными, экологичными и потребляющими меньше топлива

А на Ставрополье гранты помогли разработать технологию, на базе которой создали платформу "Плато". Она может хранить информацию о полях, лесах, реках и так далее. Можно брать ее и создавать приложения под свои нужды. Доступна база для органов власти всех уровней и частных компаний.

"На Ставрополье с помощью "Плато" создали карты мелиоративных систем региона и особо охраняемых природных территорий", - рассказал "РГ" гендиректор компании "Инфоком-С" Владимир Копытов. Последнюю можно скачать на мобильный телефон и увидеть, к примеру, данные о площади заказника или памятника природы, о животных и растениях, которые там есть.

При этом работать платформа "Плато" может в любом регионе, поэтому простор для ее использования очень велик.

Как российские сувениры и елочные игрушки продают за рубежом

Текст: Антон Дерябин , Элина Труханова , Светлана Цыганкова
Интересные сувениры выпускают на новгородском предприятии "Винтажный шар". Здесь делают елочные игрушки с авторскими рисунками.
Раскрасить игрушку-мышонка - задание для детей на фабрике дизайнерских изделий из стекла. А может, мальчишка станет стеклодувом? Фото: компания "Эвис"

Компания - участник нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Ее стеклянные шары сделаны стеклодувом и вручную расписаны художником. Два года назад компания разместила продукцию на международном маркетплейсе. Сейчас новогодние шары поставляют в США, Норвегию, Японию, Германию, Нидерланды, Францию, Китай.

Фото: Александр Корольков/РГ
Когда появятся игрушки из вторсырья

В мастерской также проводят познавательные экскурсии по производству елочных украшений и увлекательные мастер-классы по росписи новогодних игрушек. Кстати, в Новгородской области в небольшом поселке Крестцы работает еще одно подобное предприятие - "Рождество". Свои шары с оригинальными рисунками оно тоже отправляют за рубеж.

Как и компания "ЭВИС" из Гусь-Хрустального района Владимирской области. Она производит флористические и дизайнерские изделия из стекла. И больше 20 лет занимается продажей хрупкой красоты в СНГ, Европе и Австралии. А благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" к списку стран-импортеров добавились Япония и Италия. И ведутся переговоры с бизнесменами из США.

Найти новых партнеров помогло участие в крупнейших международных выставках (во Франкфурте, Париже, Бирмингеме). Благодаря Российскому экспортному центру и региональному центру поддержки экспорта оно стало гораздо менее затратным. По словам директора компании Игоря Лобова, участие в международной выставке обходилось примерно в миллион рублей. Благодаря нацпроекту основные расходы взяло на себя государство.

Наши деревянные игрушки и сувениры продаются по всему миру

С его помощью деревянные русские сувениры и игрушки компании "Анжа" тоже продаются теперь по всему миру. Это предприятие из райцентра Вознесенское в Нижегородской области издавна славится мастерами-матрешечниками. Как рассказал представитель "Ажни" Алексей Ребежкин, они воспользовалась двумя услугами по нацпроекту: регистрацией международного бренда по Мадридскому протоколу и получением международного сертификата. Они дали возможность подавать продукцию под защищенным брендом в Европе и США, выйти на зарубежные рынки на интернет-площадках в США, Канаде, Европе и Великобритании. Это позволило увеличить ассортимент и вырасти за год по объемам более чем в десять раз.

В Мурманске завершились соревнования среди юных биатлонистов

Текст: Константин Бахарев , Алексей Михайлов
Накануне Нового года в стране проходят спортивные соревнования школьников и студентов. Их проводят в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

В городе Добрянка Пермского края состоялись заключительные соревнования VII краевой Спартакиады для подростков "Волшебный мяч". Команды играли в мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, хоккей на валенках. Ежегодно в спартакиаде участвует более 1500 подростков. До 87 процентов из них приходят заниматься в спортивные секции.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Биатлонист Елисеев приостановил карьеру

В Мурманске завершились соревнования среди юных биатлонистов "Кубок Анны Богалий - SKIMiR". В них приняли участие более 300 юных спортсменов из 20 регионов. По словам главного судьи соревнований Натальи Осиповой, самая большая команда представляла Петербург - 100 спортсменов. Конкуренцию им составили 50 человек из Мурманска.

Как сообщили в региональной администрации, это первые в России детские соревнования, которые смоделированы по принципу этапов Кубка мира по биатлону и проводятся по его правилам. Применяются стандарты международного уровня, работает квалифицированная судейская бригада во главе с делегатом международного союза биатлонистов.

"Кубок Анны Богалий - амбициозный и масштабный проект, первый шаг к становлению новой в России системы роста спортсменов", - отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Биатлонный турнир имени Анны Богалий дает регионам дополнительные возможности развивать детский спорт. Где-то приводятся в порядок места занятий с детьми, где-то создается новая спортивная инфраструктура и растет финансирование местных спортшкол по биатлону, закупается недостающий инвентарь.

Впервые детские соревнования прошли по правилам Кубка мира

А главное - детей приучают к здоровому образу жизни. Что собственно и является одной из задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Дома культуры в стране меняются благодаря нацпроектам

Текст: Константин Бахарев , Валентина Зотикова , Надежда Столярчук
Не так давно смотреть на многие дома культуры можно было лишь с печальным вздохом. Постепенно появляются новые эмоции.

Дома культуры меняются благодаря средствам, полученным по нацпроекту "Культура". Не так давно после долгожданного капремонта открылся дом культуры в селе Брод Пермского края. Его здание полностью обновилось. Появились большой танцевальный зал и помещение для репетиций. Теперь, не мешая никому, можно проводить несколько занятий одновременно. А это очень важно, так как в селе несколько творческих коллективов: ансамбли "Селяночка", "Росинка", "Капелька", группы "Кружева", "Горошины".

Фото: РИА Новости
В амурском селе в рамках нацпроекта "Культура" отремонтировали ДК

В поселке Мыс открылся общественно-культурный центр и социальный кинозал. А в 2022 году провести ремонт смогут 18 домов культуры Пермского края. На это выделят более 28 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

В Оренбургской области обновленный дом культуры стал лучшим новогодним подарком жителям Новоорска. Здесь работают 12 творческих коллективов и студий. Занимаются в них как взрослые, так и дети. Жители поселка (население Новоорска - 13 тысяч человек) радуются новым креслам в зрительном зале, акустическим плитам на потолке. И другим переменам.

С таким же настроением входят в свой дом культуры и жители отдаленного села Ак-Дуруг в Туве. Здесь создали новое культурное пространство. "Уверена, что каждый найдет возможность для отдыха, и занятий творчеством", - заметила директор дома культуры Чодураа Монгуш.

За три года по нацпроекту "Культура" отремонтировали и построили 943 дома культуры

Как отметил министр культуры и туризма Тувы Виктор Чигжит, в этом году на капремонты домов культуры выделили 55 миллионов рублей, в следующем получат более 38 миллионов.

В регионах поддерживают самозанятых

Текст: Светлана Цыганкова , Анна Шепелева
Многодетная мама Валентина Блеснова из поселка Новосемейкино под Самарой недавно оформила самозанятость и соцконтракт.
Одна из работ Валентины Блесновой для детского сада. В этом году она успешно начала свой маленький личный бизнес. Фото: из личного архива

Последние годы Валентина посвятила детям, стараясь украсить их жизнь в буквальном смысле. Так постепенно выпускные балы и вечера стали превращаться в мамины проекты. А этим летом ей попалась на глаза реклама соцконтракта. Начала разрабатывать бизнес-проект. Помогли в районном центре поддержки предпринимательства. А уже в ноябре Валентина получила 200 тысяч рублей на закупку оборудования и декора. Оформилась как самозанятая, чтобы работать как с рядовыми самарцами, так и с юрлицами.

"Сейчас заканчиваю первый дизайн-проект. Фирма заказала задник с Оскаром для новогоднего корпоратива", - рассказала "РГ" Валентина Блеснова. Она собирается учиться, как продвигать дело в соцсетях и выйти на целевую аудиторию. Уже узнала, что бесплатные занятия проводят в центрах "Мой бизнес".

В Вологодской области самозанятым предоставляли микрозаймы по льготной ставке от 3,38 процента. Около ста человек обратились за получением услуги по рекламе своей продукции в соцсетях. "Хорошая идея оказывать поддержку самозанятым через рекламу, - говорит самозанятая Юлия. - Это по-настоящему действенный способ найти клиентов и расширить деятельность".

Миллион рублей можно взять в кредит по ставке от 3,38 процента

Просмотры ее страницы в соцсети увеличились в десять раз. Сегодня Юлия известная в Вологде ведущая тренингов и семинаров. Девушка теперь ведет курсы и в других городах.

Самозанятые по льготной ставке могут арендовать помещение, землю, спецтранспорт, оборудование. Еще одна действенная мера поддержки - региональный интернет-магазин "Сделано на Вологодчине".

На Кубани самозанятым предоставили порядка 19 млн рублей льготного финансирования
Экономика ВЭД Экономика Бизнес Малый бизнес Общество Семья и дети Общество Экология Общество Природа Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Пензенский вице-губернатор получил премию за отказ от взятки
МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу"
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина
Косачев: Нет никакого смысла в военной операции против Украины
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона"
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах