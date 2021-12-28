Какая опасность может ждать россиян на новогодних каникулах

Елки, бенгальские огни, петарды, катание на "ватрушках" - счастье празднования Нового года легко превращается в несчастье, если елки плохо закреплены, бенгальские огни отсырели, поврежденные петарды взорвались, а папа выпил лишнего.

Среди самых серьезных травм, главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал черепно-мозговые, полученные от катания на "ватрушках" или тюбинге. На втором месте среди детских новогодних опасностей - случайная доступность алкоголя и всевозможных лекарств, многих из них привозят в больницу прямо от новогоднего стола. Особенно много в последние годы на праздники в больницу поступает детей, наглотавшихся гипергелиевых шариков. Поэтому каждую игрушку лучше проверить, а во время застолья с гостями не забывать оглядываться на малое чадо. Что касается питания, то детям лучше не давать жирного, жареного, газировок. Их также стоит кормить салатами с минимумом майонеза.

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова советует нам не забывать о переедании, сопровождающемся как острыми заболеваниями (отравлением), так и обострением хронических. В топ новогодних ошибок она включила попытки резко похудеть накануне новогоднего застолья и желание удивить гостей чрезвычайным изобилием блюд. Она напомнила "правило тарелки" - количество съеденного за новогодним столом хорошо бы вместить в одну тарелку 20-24 см в диаметре.

Для главного внештатного специалиста, психиатра-нарколога Департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна лучший вариант встречи Нового года - безалкогольный. Но готовы к такому сценарию всего 5% населения страны. При этом около 20% россиян регулярно злоупотребляют алкоголем. Брюн напомнил, что организм ночью спит даже в праздник, ферментационная система снижает свою работу, поэтому лучше в Новый год прибегать к алкоголю слабых градусов.