Какие настройки в Android нужно скорее выключить

Минимум семь функций в Android имеет смысл выключить, поскольку они могут нарушать приватность и передавать данные о пользователе и его активности третьим лицам. Газета.Ru рассказывает подробнее, что нужно сделать, чтобы избавиться от слежки через смартфон.

1. Отключить сканирование Wi-Fi и Bluetooth. Это позволит бороться с вычислением местоположения. Сканирование работает, даже когда Wi-Fi и Bluetooth отключены. Отключается в разделе "Настройки - Местоположение - Сканирование Wi-Fi" и " Сканирование Bluetooth".

2. Отключить историю местоположений Google. Дело в том, что карты Google знают маршруты перемещений, а зачастую домашний и рабочий адреса. Это можно отключить полностью или настроить регулярную очистку истории местоположений.

Отключение производится в разделе "Настройки - Местоположение - Службы определения местоположения - История местоположений Google". Понадобится вход в учетную запись, после чего запись истории местоположений можно отключить полностью или настроить удаление этих данных через выбранный период времени.

3. Отключить приложения с мгновенным запуском. Они запускаются по гиперссылкам, не требуя установки. Этим могут воспользоваться злоумышленники.

Отключить переход по таким гиперссылкам можно в разделе "Настройки - Приложения - Приложения по умолчанию - Открытие ссылок - Приложения с мгновенным запуском".

4. Отключить персональную рекламу. Рекламные баннеры адаптируются к интересам пользователя, включая его поисковые запросы. Чтобы не передавать эти данные в Google, нужно отказаться от персонализированной рекламы.

Деактивировать отправку данных можно в разделе "Настройки - Google - Реклама". Там нужно будет выбрать свою учетную запись, найти пункт "Данные и реклама - Данные и конфиденциальность - Настройки рекламы - Персонализация рекламы".

5. Отключить точное отслеживание местоположения. Далеко не всем приложениям оно нужно для удобства пользователя.

Отключение производится в разделе "Настройки - Местоположение". В нем отобразится список приложений, которые используют доступ к точному местоположению. Отключить можно для каждого приложения индивидуально.

6. Отключить все датчики. Это нужно сделать, если есть подозрение, что какое-то приложение злоупотребляет доступом к камере, микрофону, GPS, компасу и так далее.

Быстрое отключение всех датчиков находится в разделе "Настройки - Система - Параметры разработчика - Выключить датчики". Кнопку отключения можно вынести в шторку уведомлений.

7. Отключить передачу данных об использовании и диагностике. Несмотря на то, что эта информация передается в обезличенном виде, многие не хотели бы делиться даже ею.

Чтобы сделать это, нужно перейти в раздел "Настройки", выбрать в верхнем меню (значок с тремя точками) пункт "Использование и диагностика" и перевести ползунок в неактивное положение.