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Рубрика: Экономика

Каким будет курс рубля в первом квартале 2022 года

Текст: Георгий Панин
Совокупность негативных факторов в декабре превысила влияние положительных. Российский рубль ослабил завоеванные в ноябре позиции и закрепился на уровне 73,5-74 рублей за доллар.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Какими факторами будет определяться поведение российской валюты в первом квартале 2022 года, "Российской газете" рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук:

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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- Во-первых, началом ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Это будет повышение процентной ставки, авансированное главой ФРС, и укрепление американской валюты. Изменение процентной ставки будет определяться достигнутым уровнем инфляции, которая сейчас исторически максимальна и равна 6,2% годовых. Целевой ориентир - 2% годовых.

Во-вторых, поведение рубля будет определяться развитием эпидемической обстановки, вызванной новым штаммом коронавируса, введением локдаунов в странах Европы и в США.

В-третьих, ценами на нефть. Мы ожидаем, что в первом квартале 2022 года их уровень составит 70-75 долларов за баррель марки Brent. Бюджет России, напомним, в будущем году сверстан, исходя из цены на нефть в 62,2 доллара США за баррель нефти марки Urals. Нынешняя цена российской нефти на биржах составляет порядка 70 долларов и таким образом комфортна для российского бюджета. Текущая цена на нефть оказывает поддержку российскому рублю.

В-четвертых, началом переговоров России и НАТО в январе месяце нового года. В этой связи мы не ожидаем проведения активных военных и санкционных действий.

В-пятых, ужесточением денежно кредитной политики Банка России, направленной на снижение инфляции в стране. Здесь не исключено дальнейшее повышение ключевой ставки в зависимости от достигнутых экономических результатов. Это будет поддерживать российскую валюту.

В-шестых, рубль будет ориентироваться на действие бюджетного правила закупки валюты и пополнение Фонда национального благосостояния при превышении котировок Urals в 62,2 доллара за баррель. Этот фактор не позволит провести значимое укрепление российского рубля.

В настоящее время соотношение валют евро/доллар составляет 1,1329. Диапазон колебаний евро к доллару в первом квартале 2022 года составит 1,12-1,13. С учетом проведенного анализа, мы ожидаем незначительное ослабление курса рубля к концу первого квартала нового года.

Курс доллара будет колебаться в диапазоне 73-75 рублей, курс евро - 83-85 рублей.

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