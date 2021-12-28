Какими могут быть главные тенденции 2022 года

Коронавирус штамма "Омикрон" точит зубы: этой зимой его ждут в Москве и Петербурге. Несмотря на привычку жить под ручку с коронавирусом, новая биологическая опасность заметно влияет на всю нашу жизнь. И экономика готовится к новым возможным испытаниям от этой разновидности вируса. Впрочем, многие ученые считают, что он скорее занятый, чем угрожающий.
Когда в России появится собственный смартфон
Для создания смартфона нужна большая команда разработчиков, которая будет заниматься исключительно этим проектом. Кроме того, необходимо повысить процент локализации комплектующих, получить поддержку от государства в плане налоговых отчислений и использовать отечественную операционную систему, на разработку которой тоже нужно время.
Кусков уверен, что сейчас создать полностью российский смартфон практически невозможно. "У нас есть только отдельные комплектующие, которые можно было бы использовать при создании устройства. Производство устройства в России обойдется гораздо дороже, чем в Китае - именно по этой причине американская компания Apple производит iPhone не в США, а в том же Китае и Индии", - резюмирует он.
Кто изготовит компоненты для российской техники
По оценкам экспертов, ситуация вряд ли изменится до конца 2022 года. По словам замглавы минпромторга Василия Шпака, возникшее "бутылочное горлышко" в поставках и его последствия потребуется преодолевать еще минимум год. Существуют оценки, предрекающие продление кризиса и до 2023 года, в частности, такой точки зрения придерживается директор по корпоративному бизнесу Intel в России Сергей Жуков.
Считается, что почти не пострадали крупные игроки с большими горизонтами планирования и огромными предзаказами, выпускающие на потоке бытовую технику и электронику. Но они столкнулись с проблемами доставки и часто не имеют возможности привезти готовую продукцию в магазины. А больше всего кризис затронул средних производителей, лишившихся возможности покупать небольшие партии компонентов, что называется "с колес". Именно в этом сегменте последствия кризиса могут стать наиболее заметными - часть производителей уйдет с рынка. А значит нам приобрести какие-то гаджеты станет еще сложнее.
Какой экономический или социальный мегатренд станет следующим
Существуют несколько способов восполнения рабочей силы в мире.
Первый и самый очевидный способ - это повышение рождаемости. Однако даже в случае успеха государственных мер по повышению рождаемости их результаты начнут проявляться через 20-30 лет, и потери от прогнозируемого сокращения рабочей силы до 2030 года невозможно будет восполнить за короткие сроки.
Второй способ - миграция. Поощрение миграции квалифицированных кадров с помощью скоринговых систем могло бы решить часть проблем и, вероятно, станет большим трендом ближайших десятилетий. Немаловажна также миграция низкоквалифицированных кадров для обеспечения предложения труда в сельскохозяйственном и строительном секторе. Однако в условиях мировой деглобализации миграция рабочей силы затруднена и все больше несет региональный характер. Главное же наблюдение в том, что общества большинства развитых и развивающихся стран недружелюбны по отношении к массовой миграции, то есть в моменте массовая постоянная миграция неприемлема политически.
Третий способ - повышение продуктивности и автоматизация производственных процессов. Автоматизация и роботизация (частный случай автоматизации) являются практичным решением для восполнения потерь, вызванных дефицитом рабочей силы. Однако имплементация таких мер потребует немало времени и не сможет полностью закрыть разрыв.
Какие еще могут быть альтернативные способы? Вот здесь кроется next big thing. Вероятно, именно ее мировое сообщество будет в скором времени обсуждать, как в 2021 году обсуждало ESG. Представьте ситуацию, когда средняя продолжительность жизни значительно увеличивается, а вместе с ней увеличивается и время активной работы. Это может означать увеличение трудового ресурса в экономике на 30-50% без миграции и резкого внутреннего роста рождаемости. Более длинная жизнь и интенсивное увеличение рабочей силы значительно продлят годы продуктивной работы человека.
Как сделать так, чтобы люди жили и работали на 20 лет больше? Здесь на помощь приходят био- и сопутствующие технологии. Поэтому прорыв в биотехнологиях в сочетании с робототехникой и новым материаловедением - это направление, которое имеет все шансы стать основой мировой экономики будущего.
Более долгая и продуктивная жизнь не только самоценна, но и системно решит проблему трудовых ресурсов, которая сейчас встает в полный рост перед властями стран с высокими и средними доходами на душу населения.
Плодородная почва есть. 2020 год стал прорывным для IPO биотехнологических компаний. На открытый рынок вышло на 77% больше компаний, чем в 2019 г. (данные BDO). В NASDAQ Biotech Index в 2020 г. было добавлено 100 компаний, тогда как годом ранее всего 40. Естественно, одной из причин стремительного роста в 2020 г. стала необходимость разработки вакцин против COVID-19. В 2021 г. интерес инвесторов к биотехнологическим компаниям немного поостыл, но восходящий тренд NASDAQ Biotech Index сохраняется. Заинтересованность к сектору стали проявлять разные типы инвесторов. Согласно Дальневосточному фонду высоких технологий, в 2019 г. фонды прямых инвестиций, которые ранее не были готовы оценивать перспективы и стоимость разработки лекарств, стали заметными игроками в биотехе. KKR и Blackstone осуществили крупные инвестиции для приобретения биотехнологических компаний. Технологические гиганты - Google и Samsung - также не остались в стороне.
Сейчас одно из основных направлений биотехнологий - создание лекарств для лечения тяжелых болезней человека и заболеваний, связанных со старением. Генное редактирование и терапия пациентов, развитие биомедицины предоставляют более эффективные подходы к оздоровлению человека и продлению его жизни. Согласно расчетам ООН, произведенным в 2019 г., к 2050 г. количество людей в возрасте 80 лет и старше утроится, что увеличивает нагрузку на государство в части пенсионного и медицинского обеспечения. При правильном применении биотехнологии способны улучшить качество медицины и замедлить процесс старения человека. Повышение качества человеческого капитала, в свою очередь, может продлить период трудоспособности.
Развитие биотехнологий тесно связано с развитием материаловедения, робототехники, нанотехнологий и машинного обучения. Новые разработки включают такие технологии, как сенсоры дыхания для диагностики болезней, нанофлюидика, выявление молекулярных механизмов старения человека через секвенирование ДНК клеток, выявление эффективных антибиотиков методами машинного обучения. К числу уже успешных разработок можно отнести, например, создание искусственных донорских органов, наноботов, которые оперируют в теле человека, и многое другое. Благодаря расширению биомедицинских, в том числе генетических, исследований теперь стало возможно помогать пациентам с редкими заболеваниями, разрабатывать альтернативы лечению антибиотиками и прочее. Однако нередко многообещающие инновации сталкиваются с этическими вопросами "улучшения" человека и усиления неравенства. Вопрос о том, кто выигрывает и проигрывает от достижений биоинженерии, становится все более актуальным. Помимо того, есть риски утечки конфиденциальной генетической информации людей и их недобросовестного использования.
Процесс трансформации несомненно будет протекать с сопутствующими потрясениями, характерными для развивающихся технологий. Неудачные клинические испытания помимо инвестиционных потерь могут приводить и к созданию биологических и химических материалов, вредных как для человека, так и для окружающей среды. Предстоит разработка норм и правил административного регулирования, которые должны найти баланс между этикой, научно-техническим прогрессом и безопасностью. Таким образом, следует исходить из того, что - как и в случаях с цифрой и ESG - развитие биотеха будет связано со значительными изменениями в регуляторной среде, что потребует решений на международном уровне. Понадобятся глобальные переговоры, подобно прошедшим недавно в Глазго по климатической повестке.
Каждые пару лет мир сходит с ума по новой теме. Каждая новая волна основана на серьезнейшей экономической и социальной трансформации. Так, в 2019-м "выстрелила" тема цифровизации, а в 2021-м - ESG и климата. Какой мегатренд станет следующим? Может быть, не в 2023-м, но точно в течение 2020-х годов им станет комплекс технологических, экономических и регуляторных изменений, направленный на достижение более долгой и продуктивной жизни человека.
Россия не может справиться с импортозависимостью по ряду продуктов питания
Правительство рассчитывает в 2022 году обеспечить необходимый уровень производства по базовым направлениям Доктрины продовольственной безопасности, в первую очередь по молочной и овощной продукции. "У нас пока недотягивают до показателей доктрины показатели по молоку и молокопродуктам, недотягивают пока овощи и бахчевые. Вот по этим направлениям нужно дополнительный сделать акцент", - уточнила вице-премьер Виктория Абрамченко (цитата по "Россия 24").
В 2022 году решению проблемы должна помочь отдельная федеральная программа по развитию овощеводства, которую разрабатывает минсельхоз. Она подразумевает субсидии и личным хозяйствам. Но за год поднять картофелеводство, которое падало последние 20 лет, и построить десятки овощехранилищ будет, мягко говоря, проблематично. То же самое с капустой, морковью, луком - теми самыми овощами "борщевого набора", с ростом цен на которые в этом году боролись власти.
Инкубационное яйцо - еще один товар, который в этом году показал "характер". Россия завозит его из-за рубежа примерно 20% от потребности. Власти планируют в следующем году начать возмещать капитальные затраты инвесторам, вложившим средства в строительство таких предприятий, и одновременно повышать пошлины на импортное яйцо. Построить за год такие предприятия опять же вряд ли удастся, но лед тронулся.
Сложнее с импортозамещением семян, витаминов, пищевых ингредиентов, средств защиты растений. Продвинулись в нашей стране разве что в производстве семян, и то далеко не по всем культурам - например, семена сахарной свеклы на 100% импортируются.
Впрочем, чисто российский механизм решения проблем "пока жареный петух не клюнет" работает у нас лучше всех решений партсъездов или указов. Санкции заставили нас заместить американские окорочка. Резкое закрытие Китая для российского минтая подстегнуло найти альтернативные каналы сбыта. Глядишь, и наступающий год принесет новые идеи.
Снижение цен на жилье в 2022 году не ожидается
Снижения цен на жилье можно добиться значительным повышением предложения жилья. Но до этого еще далеко: в этом году объем ввода новостроек бьет рекорды, ожидается, что за год будет построено не менее 90 млн кв. м. Однако объем строящегося многоквартирного жилья уже около полугода держится примерно на одном уровне - около 97-98 млн кв. м, сдается примерно столько же домов, сколько и запускается новых. Во многом общее число новостроек растет за счет индивидуального жилищного строительства.
Отмена льготной ипотеки несколько снизила спрос на кредиты и, соответственно, на жилье, однако пока покупатели готовы оформлять кредиты и по выросшим ставкам, опасаясь, что в будущем они подрастут еще больше. Дальнейшего резкого роста ипотечных ставок, скорее всего, не будет или же он будет непродолжительным, считают эксперты.
Высокие цены на жилье, нижний диапазон которых зависит от себестоимости строительства, вместе с высокими процентными ставками могут привести к падению спроса и проблемам в строительной отрасли. Во-первых, это невыгодно банкам, поэтому скорректировать ставки может рынок. Во-вторых, на этот случай в минстрое обсуждаются дальнейшие меры по стимулированию спроса и повышению доступности жилья.
Ежемесячный платеж по ипотеке растет вслед за ценами и ставками, по данным НКР, в октябре нынешнего года ипотеку оформляли в среднем на 20,9 года, это почти на 4 года больше, чем в начале 2019-го. К концу 2022 года срок достигнет 23 лет, прогнозируют эксперты.
Рост цен на бензин не превысит уровень инфляции
А вот в отношении автомобильного топлива не все так однозначно. Ожидается, что рост цен не превысит уровень инфляции, но есть несколько дополнительных негативных факторов. Во-первых, цены на бензин и дизель будут зависеть от уже находящихся на высоком уровне нефтяных котировок. Во-вторых, с января вырастет размер акциза на бензин - на 6,8% и на дизельное топливо - на 4%. В-третьих, не в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) запланировано изменение демпфирующего механизма. Но в ФАС уже предложили не менять на 2022 год его параметры. Это позволит избежать подорожания автотоплива, если цены на нефть останутся высокими.
Закончится ли в 2022 году пандемия коронавируса
Но во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более осторожны в своих прогнозах. "Пока еще существует много неопределенностей в отношении будущего развития пандемии, мировые ученые и страны рассматривают ряд сценариев, - ранее пояснила в интервью "Российской газете" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. - Ожидается, что из стадии пандемии распространение вируса перейдет в эндемическую стадию. По текущим прогнозам, это может произойти тогда, когда будет обеспечено более 70% охвата вакцинацией во всем мире. Однако достичь этого необходимо быстро, чтобы предотвратить масштабные мутации вируса".
По ее мнению, пандемии придет конец, когда все мы начнем более активно вакцинироваться и не забывать про элементарные меры личной защиты.
Только после достижения коллективного иммунитета COVID-19 перейдет в фазу отдельных вспышек, уверен руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра "Вектор" Александр Семенов. На конец декабря, по словам вице-премьера правительства Татьяны Голиковой, в целом по стране коллективный иммунитет превысил уже 60%. В России хотят добиться 80-процентного коллективного иммунитета. Добрать недостающие 20% в следующем году возможно.
Но как дальше поведет себя вирус, предсказать сейчас никто из ученых не берется. "Скорее всего, мы его из популяции уже не выгоним. У нас был шанс, но мы опоздали. Поэтому это будет еще один - седьмой коронавирус, который мы знаем и который будет с нами жить", - уверен Семенов. Но пока вирус мутирует. И очень стремительно распространяется по миру. "Омикрон" ежедневно заражает по 200 тысяч человек в США. Хотя последствия заболевания этим штаммом уже не такие пугающие - основные симптомы теперь похожи на привычную ОРВИ. Может, все-таки "омикрон" и остановит пандемию, коронавирус потеряет свою силу и станет сезонной инфекцией... Увидим уже в 2022 году.