Какими могут быть главные тенденции 2022 года

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Коронавирус штамма "Омикрон" точит зубы: этой зимой его ждут в Москве и Петербурге. Несмотря на привычку жить под ручку с коронавирусом, новая биологическая опасность заметно влияет на всю нашу жизнь. И экономика готовится к новым возможным испытаниям от этой разновидности вируса. Впрочем, многие ученые считают, что он скорее занятый, чем угрожающий.