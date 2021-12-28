Какой экономический или социальный мегатренд станет следующим

Год 2019 - цифра. 2021-й - ESG. 2023-й - ? Более долгая и продуктивная жизнь как следующий глобальный приоритет роста. Восполнение его дефицита и обеспечение качества является одной из главных задач для устойчивого роста экономики в долгосрочной перспективе.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Елена Березина

Существуют несколько способов восполнения рабочей силы в мире.

Первый и самый очевидный способ - это повышение рождаемости. Однако даже в случае успеха государственных мер по повышению рождаемости их результаты начнут проявляться через 20-30 лет, и потери от прогнозируемого сокращения рабочей силы до 2030 года невозможно будет восполнить за короткие сроки.

Второй способ - миграция. Поощрение миграции квалифицированных кадров с помощью скоринговых систем могло бы решить часть проблем и, вероятно, станет большим трендом ближайших десятилетий. Немаловажна также миграция низкоквалифицированных кадров для обеспечения предложения труда в сельскохозяйственном и строительном секторе. Однако в условиях мировой деглобализации миграция рабочей силы затруднена и все больше несет региональный характер. Главное же наблюдение в том, что общества большинства развитых и развивающихся стран недружелюбны по отношении к массовой миграции, то есть в моменте массовая постоянная миграция неприемлема политически.

Третий способ - повышение продуктивности и автоматизация производственных процессов. Автоматизация и роботизация (частный случай автоматизации) являются практичным решением для восполнения потерь, вызванных дефицитом рабочей силы. Однако имплементация таких мер потребует немало времени и не сможет полностью закрыть разрыв.

Какие еще могут быть альтернативные способы? Вот здесь кроется next big thing. Вероятно, именно ее мировое сообщество будет в скором времени обсуждать, как в 2021 году обсуждало ESG. Представьте ситуацию, когда средняя продолжительность жизни значительно увеличивается, а вместе с ней увеличивается и время активной работы. Это может означать увеличение трудового ресурса в экономике на 30-50% без миграции и резкого внутреннего роста рождаемости. Более длинная жизнь и интенсивное увеличение рабочей силы значительно продлят годы продуктивной работы человека.

Как сделать так, чтобы люди жили и работали на 20 лет больше? Здесь на помощь приходят био- и сопутствующие технологии. Поэтому прорыв в биотехнологиях в сочетании с робототехникой и новым материаловедением - это направление, которое имеет все шансы стать основой мировой экономики будущего.

Более долгая и продуктивная жизнь не только самоценна, но и системно решит проблему трудовых ресурсов, которая сейчас встает в полный рост перед властями стран с высокими и средними доходами на душу населения.

Плодородная почва есть. 2020 год стал прорывным для IPO биотехнологических компаний. На открытый рынок вышло на 77% больше компаний, чем в 2019 г. (данные BDO). В NASDAQ Biotech Index в 2020 г. было добавлено 100 компаний, тогда как годом ранее всего 40. Естественно, одной из причин стремительного роста в 2020 г. стала необходимость разработки вакцин против COVID-19. В 2021 г. интерес инвесторов к биотехнологическим компаниям немного поостыл, но восходящий тренд NASDAQ Biotech Index сохраняется. Заинтересованность к сектору стали проявлять разные типы инвесторов. Согласно Дальневосточному фонду высоких технологий, в 2019 г. фонды прямых инвестиций, которые ранее не были готовы оценивать перспективы и стоимость разработки лекарств, стали заметными игроками в биотехе. KKR и Blackstone осуществили крупные инвестиции для приобретения биотехнологических компаний. Технологические гиганты - Google и Samsung - также не остались в стороне.

Сейчас одно из основных направлений биотехнологий - создание лекарств для лечения тяжелых болезней человека и заболеваний, связанных со старением. Генное редактирование и терапия пациентов, развитие биомедицины предоставляют более эффективные подходы к оздоровлению человека и продлению его жизни. Согласно расчетам ООН, произведенным в 2019 г., к 2050 г. количество людей в возрасте 80 лет и старше утроится, что увеличивает нагрузку на государство в части пенсионного и медицинского обеспечения. При правильном применении биотехнологии способны улучшить качество медицины и замедлить процесс старения человека. Повышение качества человеческого капитала, в свою очередь, может продлить период трудоспособности.

Развитие биотехнологий тесно связано с развитием материаловедения, робототехники, нанотехнологий и машинного обучения. Новые разработки включают такие технологии, как сенсоры дыхания для диагностики болезней, нанофлюидика, выявление молекулярных механизмов старения человека через секвенирование ДНК клеток, выявление эффективных антибиотиков методами машинного обучения. К числу уже успешных разработок можно отнести, например, создание искусственных донорских органов, наноботов, которые оперируют в теле человека, и многое другое. Благодаря расширению биомедицинских, в том числе генетических, исследований теперь стало возможно помогать пациентам с редкими заболеваниями, разрабатывать альтернативы лечению антибиотиками и прочее. Однако нередко многообещающие инновации сталкиваются с этическими вопросами "улучшения" человека и усиления неравенства. Вопрос о том, кто выигрывает и проигрывает от достижений биоинженерии, становится все более актуальным. Помимо того, есть риски утечки конфиденциальной генетической информации людей и их недобросовестного использования.

Процесс трансформации несомненно будет протекать с сопутствующими потрясениями, характерными для развивающихся технологий. Неудачные клинические испытания помимо инвестиционных потерь могут приводить и к созданию биологических и химических материалов, вредных как для человека, так и для окружающей среды. Предстоит разработка норм и правил административного регулирования, которые должны найти баланс между этикой, научно-техническим прогрессом и безопасностью. Таким образом, следует исходить из того, что - как и в случаях с цифрой и ESG - развитие биотеха будет связано со значительными изменениями в регуляторной среде, что потребует решений на международном уровне. Понадобятся глобальные переговоры, подобно прошедшим недавно в Глазго по климатической повестке.

Каждые пару лет мир сходит с ума по новой теме. Каждая новая волна основана на серьезной экономической и социальной трансформации

Каждые пару лет мир сходит с ума по новой теме. Каждая новая волна основана на серьезнейшей экономической и социальной трансформации. Так, в 2019-м "выстрелила" тема цифровизации, а в 2021-м - ESG и климата. Какой мегатренд станет следующим? Может быть, не в 2023-м, но точно в течение 2020-х годов им станет комплекс технологических, экономических и регуляторных изменений, направленный на достижение более долгой и продуктивной жизни человека.