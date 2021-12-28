Каждый из нас может исполнить хотя бы одну детскую мечту

Владимир Путин поговорил по телефону с подростком, мечту которого он пообещал выполнить в рамках акции "Елка желаний". 14-летний Марк Кобленев из Подмосковья теперь будет не только играть на гитаре, но и жить в новой квартире. Всего же президент выбрал три детские мечты и все их уже исполнил.

Владимир Путин лично позвонил Марку из Подмосковья. А заодно пообщался с его мамой и расспросил про условия, в которых они живут. Фото: РИА Новости

Владимир Путин звонил мальчику дважды. Во время первого телефонного разговора он узнал, что Марк с мамой живет у друзей - многодетной семьи, - и пообещал помочь и тем и другим, чтобы у всех были нормальные жилищные условия. Президент пообещал переговорить с губернатором на эту тему.

- Гитару ты получил? - спросил он сейчас Марка по телефону.

- Да, еще тогда получил, спасибо! - радостно ответил подросток.

- Я вот о чем подумал. Тебе нужно же будет заниматься, тренироваться, тебе же еще подарили сертификат на обучение... А где заниматься-то, у вас там народу много, где ты живешь, места не так много, там еще маленькие дети ведь есть. Поэтому я подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой, так ведь удобнее будет, - заметил Путин.

Марк получил гитару и уже справил новоселье в собственной квартире. Новый год мальчик вместе с мамой будет встречать уже у себя дома. Фото: скриншот tv.ru

Помог он и многодетным, у которых гостили Марк с мамой. "А что вы отказывались от дома? Да ладно. Как это недостойны?" - удивился он. "У вас шестеро детей и седьмой еще будет, Бог даст... Это говорит о том, что добрые дела никуда не пропадают и не исчезают, они должны приумножаться. Будем считать, что так это и происходит", - заключил он.

Пятилетний мальчик из Бурятии Осор Аюшеев прокатился на пожарной машине и побывал в роли огнеборца. Фото: 03.mchs.gov.ru

На форуме добровольцев "Мы вместе" в начале декабря президент принял участие в акции "Елка желаний" и вытянул три шара с заветными детскими мечтами. Все они уже исполнены. Так, 13-летняя школьница Татьяна Троценко из Ставропольского края отправилась на постановку балета "Лебединое озеро" в Мариинский театр Санкт-Петербурга.

А пятилетний Осор Аюшеев из Бурятии в День спасателя побывал в роли пожарного. Для мальчика организовали экскурсию в одну из пожарных частей Улан-Удэ. Позже Путин позвонил ребенку и поздравил его как будущего спасателя с праздником. "Ты всегда хотел быть пожарным", - заметил он и спросил, было ли интересно на экскурсии и что малыш увидел. "Тушил пожар? У тебя получилось? Молодец, здорово", - похвалил президент.

Участник "Елки желаний" Кирилл Рыжов на борту Ми-8АМТШ во время посещения 55-го отдельного вертолетного Севастопольского полка в Кореновске. Фото: РИА Новости

Сам Путин встретит Новый год как обычно - вместе с родными и близкими, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. А в праздники будет работать - полноценного отдыха у президента не бывает.