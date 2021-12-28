Кириенко рассказал о числе участников платформы "Россия - страна возможностей"

В проектах и конкурсах президентской платформы "Россия - страна возможностей" за 3,5 года участвовали более 10 миллионов человек, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Причем каждый год это количество увеличивается - больше 4 миллионов участников только за этот год. Это в первую очередь из-за того, что добавились такие массовые конкурсы, как "Большая перемена" - самый крупный школьный конкурс, два с половиной миллиона человек в этом году принимали участие в этом проекте", - приводит слова Кириенко пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что в "Лидерах России" за четыре сезона приняли участие 840 тысяч человек из всех регионов страны и 150 зарубежных государств.

На данный момент АНО "Россия - страна возможностей" реализует 26 проектов.