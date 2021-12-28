Китай обвинил США в нарушении международного космического права

Действия американских космических компаний подвергают опасности экипажи на орбите. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, призвавший Вашингтон уважать международное космическое право.

"Я могу со всей ответственностью заявить, что спутники американской компании SpaceX дважды в этом году оказывались на опасном расстоянии от китайской космической станции (орбитальной станции "Тяньгун" - прим. "РГ") - в июле и октябре. Китайские космонавты в это время находились на станции. Им пришлось принять экстренные меры, чтобы предотвратить столкновение", - приводит слова дипломата РИА Новости.

Ранее постпредство КНР при ООН направило записку на имя генсека Организации. В ней сообщается, что станции "Тяньгун" дважды в этом году пришлось совершить маневрирование, чтобы не допустить столкновения с американскими спутниками Starlink. Они подошли слишком близко, поставив под угрозу безопасность китайских космонавтов. В Пекине напоминают, что в соответствии с международным договором о космосе, под которым в 1967 году поставили подпись и Соединенные Штаты, государства обязуются охранять безопасность космических экипажей, а обо всех нештатных ситуациях сообщать генеральному секретарю ООН.

"Страны также должны нести ответственность за деятельность в космосе своих частных компаний", - подчеркнул Чжао Лицзянь. По его словам, США "пренебрегают всеми международными договорами и подвергают опасности жизни космонавтов". "Это классический пример политики двойных стандартов", - заключил дипломат.