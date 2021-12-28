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28.12.2021 18:40
Рубрика: Digital

Когда в России появится собственный смартфон

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
В России с начала 2010-х годов различные компании пытались с разной степенью успешности создать отечественный смартфон. Первым таким аппаратом стал YotaPhone - его продавали в период с 2013 по 2017 год, однако он не снискал особой популярности у потребителей. Всего за четыре года было продано около 100 тыс. устройств. В 2018 году "Яндекс" представил "Яндекс.Телефон", однако его продажи были еще менее успешными - около 20 тыс. девайсов. По мнению генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, для создания популярного российского смартфона необходимо несколько лет. "Также необходимо создать национальный коммерческо-государственный проект, финансирующий разработку этого устройства", - считает он.

Для создания смартфона нужна большая команда разработчиков, которая будет заниматься исключительно этим проектом. Кроме того, необходимо повысить процент локализации комплектующих, получить поддержку от государства в плане налоговых отчислений и использовать отечественную операционную систему, на разработку которой тоже нужно время.

Кусков уверен, что сейчас создать полностью российский смартфон практически невозможно. "У нас есть только отдельные комплектующие, которые можно было бы использовать при создании устройства. Производство устройства в России обойдется гораздо дороже, чем в Китае - именно по этой причине американская компания Apple производит iPhone не в США, а в том же Китае и Индии", - резюмирует он.

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