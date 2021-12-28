Косачев: Нет никакого смысла в военной операции против Украины

Россия не собирается инициировать военную операцию против Украины, но у нее есть право оперативно использовать армию для защиты своих граждан за рубежом в случае нападения на них. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Нет и еще раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины", - сказал Косачев "Интерфаксу".

По мнению сенатора, нет никакого смысла в инициативной военной операции против Украины". "Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и в дальнейшем этого не произойдет", - добавил он.

При этом в Москве видят нагнетание ситуации вокруг Донбасса, "как Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем".

Косачев напомнил, что федеральный закон "Об обороне РФ" дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы за рубежом, а одно из оснований для этого - защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них. "Я искренне хотел бы верить в то, что украинские власти не пойдут на применение силы против гражданского населения юго-востока, а среди них много людей с российским гражданством, и что задействование этого закона не потребуется. И Россия делает все от нее зависящее, чтобы такого сценария не допустить", - подчеркнул вице-спикер СФ.

Что касается вопроса о возможности признания Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, то на данный момент он неактуален, считает Косачев.

"Гипотетически такая возможность может стать актуальной, если и когда будут исчерпаны все другие пути урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, - объяснил он. - Прошло уже много лет с начала конфликта, но мы в России до сих пор рассматриваем его как внутриукраинский. Он не превратился в межгосударственный. Это исчерпывающим образом прописано в Минских соглашениях".

По мнению сенатора, пересмотр этих договоренностей только ухудшит ситуацию, поэтому "надо за них держаться, как за спасательный круг".