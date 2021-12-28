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Рубрика: Экономика

Кто изготовит компоненты для российской техники

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8647)
В наступающем году не придется рассчитывать, что покупка автомобиля, телевизора или игровой приставки станет делом более простым. С нами по-прежнему будет дефицит микроэлектронных компонентов, возникший в результате сочетания целого ряда факторов: ошибок производителей при планировании, кризиса морских контейнерных перевозок, спровоцированного раздачей "вертолетных" денег в США, и бурным ростом рынка высокотехнологичного оборудования - по данным IDC в деньгах - на 11 % в 2020 г., 17 % в 2021 г. на фоне 3-4% в предыдущие годы.

По оценкам экспертов, ситуация вряд ли изменится до конца 2022 года. По словам замглавы минпромторга Василия Шпака, возникшее "бутылочное горлышко" в поставках и его последствия потребуется преодолевать еще минимум год. Существуют оценки, предрекающие продление кризиса и до 2023 года, в частности, такой точки зрения придерживается директор по корпоративному бизнесу Intel в России Сергей Жуков.

Фото: Istock
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Считается, что почти не пострадали крупные игроки с большими горизонтами планирования и огромными предзаказами, выпускающие на потоке бытовую технику и электронику. Но они столкнулись с проблемами доставки и часто не имеют возможности привезти готовую продукцию в магазины. А больше всего кризис затронул средних производителей, лишившихся возможности покупать небольшие партии компонентов, что называется "с колес". Именно в этом сегменте последствия кризиса могут стать наиболее заметными - часть производителей уйдет с рынка. А значит нам приобрести какие-то гаджеты станет еще сложнее.

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