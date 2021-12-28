Кто изготовит компоненты для российской техники

По оценкам экспертов, ситуация вряд ли изменится до конца 2022 года. По словам замглавы минпромторга Василия Шпака, возникшее "бутылочное горлышко" в поставках и его последствия потребуется преодолевать еще минимум год. Существуют оценки, предрекающие продление кризиса и до 2023 года, в частности, такой точки зрения придерживается директор по корпоративному бизнесу Intel в России Сергей Жуков.
Считается, что почти не пострадали крупные игроки с большими горизонтами планирования и огромными предзаказами, выпускающие на потоке бытовую технику и электронику. Но они столкнулись с проблемами доставки и часто не имеют возможности привезти готовую продукцию в магазины. А больше всего кризис затронул средних производителей, лишившихся возможности покупать небольшие партии компонентов, что называется "с колес". Именно в этом сегменте последствия кризиса могут стать наиболее заметными - часть производителей уйдет с рынка. А значит нам приобрести какие-то гаджеты станет еще сложнее.