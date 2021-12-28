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Рубрика: Власть

Лидеры России и Таджикистана обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
Россия обеспокоена ситуацией на границе Таджикистана и Афганистана, военная база РФ - один из значимых элементов безопасности в регионе. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге. В стране сейчас около миллиона приезжих из Таджикистана, отечественная экономика заинтересована в квалифицированных и трудолюбивых людях, также сказал он, поблагодарив за поддержку изучения русского языка в республике - это важный способ адаптации мигрантов.
Владимир Путин в беседе с Эмомали Рахмоном назвал военную базу РФ в Таджикистане значимым элементом безопасности в регионе Фото: Михаил Климентьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС Владимир Путин в беседе с Эмомали Рахмоном назвал военную базу РФ в Таджикистане значимым элементом безопасности в регионе Фото: Михаил Климентьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Владимир Путин в беседе с Эмомали Рахмоном назвал военную базу РФ в Таджикистане значимым элементом безопасности в регионе Фото: Михаил Климентьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Понедельник - тяжелый день", - заметил в начале встречи Рахмон. "Сегодня у нас праздник, День спасателя", - сообщил ему Путин. "К сожалению, не удалось повидаться раньше в связи с эпидемиологическими обстоятельствами", - продолжил он. "У нас в прошлом году произошел некоторый спад, как почти со всеми нашими партнерами, в торгово-экономической сфере: торговый оборот упал больше чем на 15 процентов", - отметил президент России. Зато в этом году - свыше 45 процентов уже рост. "То есть мы все, что потеряли в прошлом году, вернули и еще нарастили", - констатировал Путин.

Фото: kremlin.ru
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"Таджикистан - один из наших верных, надежных, близких союзников. Мы развиваем отношения очень активно по всем направлениям. Это касается в том числе и вопросов безопасности", - подчеркнул российский лидер. "Сейчас ситуация на границе с Афганистаном, - знаю, мы с вами в постоянном контакте находимся, - вызывает известную тревогу и озабоченность. И это объективные обстоятельства, я разделяю эту озабоченность", - добавил он.

"Мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружения и техники для того, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана, чтобы он мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые используются извне в отношении вашей страны", - заметил Путин. "И военная база, которую мы с вами создали в свое время, развивается, это один из значимых элементов безопасности в регионе", - оценил он. "Знаю, что вы тоже в постоянном контакте с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете им там для того, чтобы они жили в нормальных условиях. Будем работать и дальше по этому направлению", - сказал президент РФ.

Путин отметил важность гуманитарной составляющей сотрудничества. "Знаю ваше внимание и заботу в отношении русского языка, он развивается очень хорошо при вашей поддержке", - оценил он. "Много очень желающих изучать русский язык - это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана", - продолжил президент. Если в позапрошлом году они перевели домой где-то 1 млрд 800 млн долларов, то в прошлом году в связи с пандемией, конечно, количество работающих людей сократилось - и получилось около 1 млрд 700 млн долларов, оценил он. "Но, как и договаривались, мы с вами решаем вопросы, связанные с этими миграционными потоками, чтобы поддержать и экономику Таджикистана, и людей. И наша промышленность и экономика в целом, строительный сектор заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей", - подчеркнул Путин. "Мы говорили о том, что как раз подготовка в рамках изучения русского языка - самый верный способ адаптации людей для того, чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно", - заключил он.

Таджикистан - один из наших верных, надежных, близких союзников. Мы развиваем отношения очень активно по всем направлениям

Рахмон поздравил Путина и "братский народ России" с наступающим Новым годом и заявил, что отношения двух стран динамично развиваются по всем направлениям. "Россия остается главным торгово-экономическим партнером Таджикистана, товарооборот в этом году увеличился до более чем одного миллиарда долларов", - оценил президент республики. "Активно развиваются культурно-гуманитарные связи, мы тесно сотрудничаем в сфере безопасности", - заметил он.

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