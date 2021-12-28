Лукашенко на саммите СНГ поднял вопрос о ситуации с COVID-19

Вопрос о прогнозе развития ситуации с COVID-19 на пространстве Содружества Александр Лукашенко вынес во вторник, 28 декабря, для всеобщего обсуждения на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба главы Беларуси.

Во время саммита, информируют новостные порталы, его участники подробно обсудили развитие эпидемиологической ситуации и предложения по принятию дополнительных мер в борьбе с пандемией коронавируса. Для этого на встречу была приглашена и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Уже после ее выступления, участники встречи, реагируя на ее комментарии, представили и свое видение ситуации, задав специалисту ряд дополнительных вопросов. Белорусский руководитель, в частности, поинтересовался, как будет развиваться ситуация с пандемией в будущем. "Главный вопрос для нас - вопрос прогноза", - подчеркнул президент.

Вопрос, как будет развиваться ситуация в будущем, констатировала российский специалист, достаточно сложный. "Ни у кого в мире однозначного ответа, что будет завтра, нет. Но абсолютно точно: если мы сегодня не будем прививаться и принимать те санитарные меры, которые принимаем, завтра будет гораздо хуже, - подчеркнула она. - Какой бы ни пришел штамм, это штамм этого же вида, и поэтому вакцинная защита будет работать".

"Я разговаривал с руководителем Института имени Гамалеи, они провели исследование: "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон". Он мне рассказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий", - заявил в свою очередь президент России Владимир Путин.

Александр Лукашенко уточнил у главного санитарного врача России, стоит ли после омикрона ждать новых штаммов коронавируса. "Ни один вирус не останавливается в своем развитии и ожидать, что омикрон будет финальным вариантом… Какой будет следующий, сегодня сказать нельзя, но любой вирус живет только тогда, когда он меняется", - пояснила эксперт.

"Скажите, "омикрон", если говорить по-народному, полегче "дельты"?" - задал еще один уточняющий вопрос Лукашенко. Отвечая на него, Анна Попова сообщила, что российские специалисты уже побывали в ЮАР, где изучали "омикрон"-штамм. Выяснилось, например, что в этой стране вирус не вызывает тяжелого течения болезни, кроме тех пациентов, кто не привит либо имеет сопутствующие заболевания. Однако, добавила эксперт, возможно, эти данные получены в силу того, что средний возраст жителей африканской страны не превышает тридцати лет, а молодые люди легче переносят заболевание.

Не совсем показательна, по ее словам, и ситуация с "омикроном" и в Великобритании, где общий уровень иммунизации превышает 80 процентов. Словом, "каких-то серьезных эпидемиологических наблюдений пока не опубликовано. Но то, что "омикрон"-штамм гораздо более заразен, - это очень важно. Потому что, когда у вируса такая активность, в поле его действия с большой вероятностью попадают люди, для которых заболеть любым вариантом этого вируса - высокий риск", - подчеркнула российский специалист, уточнив, что это может вызвать перегрузку всей системы здравоохранения.

Важно иметь ввиду, что пока специалисты не могут сказать, что пандемия идет на спад, и готовятся противодействовать распространению нового штамма, продолжать защищать людей, резюмировала главный санитарный врач России.

Дальнейшее обсуждение эпидемиологической ситуации на пространстве СНГ и других тем, касающихся развития интеграционных процессов, лидеры Содружества продолжили уже в закрытом формате.