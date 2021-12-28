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28.12.2021 15:53
Рубрика: Экономика

Мягкое приземление иностранных инвестиций

Никита Моисеев, профессор кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова
Фото: из личного архива

Одной из тенденций, определяющих современное международное взаимодействие России с зарубежными компаниями, является локализация бизнеса, которая подразумевает адаптацию операционной деятельности компании под специфические особенности российского рынка. Этот процесс включает в себя адаптацию под правовые и социально-экономические нормы, а также внесение изменений в товар (или продукт) в связи с особенностями потребительских предпочтений. Процесс локализации связан с непосредственным открытием производственных мощностей на территории России, с привлечением локального человеческого капитала.

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства отмечал, что критерии локализации производства в России должны быть понятны инвесторам. Россия заинтересована в продолжении эффективного международного сотрудничества и ведет активную деятельность по стимулированию дальнейшей локализации производства и поддержке иностранных инвесторов. Значительную роль в повышении эффективности этого механизма и других форм взаимодействия с иностранными инвесторами играет КСИИ (Консультативный Совет по иностранным инвестициям в России).

Примерами эффективной локализации можно считать такие автомобильные концерны как Volvo, Volkswagen, PSMA (Peugeot Citroen Mitsubishi), а также компанию Siemens. Общий объем инвестиций в свой бизнес на территории России только со стороны, например, Volkswagen составил 206 млрд руб., концерна PSMA - 500 млн евро. Все перечисленные компании эффективно перенесли часть производственных процессов на территорию России (до 40%) и продолжают увеличивать количество производственных процессов, реализуемых в нашей стране. Локализация производства в перспективе позволит создать более 10 тыс. рабочих мест и принесет более 400 млрд рублей - очевидные плюсы для экономики страны.

Несмотря на то, что термин "локализация" обычно ассоциируется с размещением производственных мощностей на территории страны, некоторые иностранные компании непроизводственного сектора также располагают часть своих основных средств на территории России и привлекают локальную рабочую силу. Например, "Райффайзенбанк", "ЮниКредит Банк", "Ситибанк" имеют в России дочерние банки, которые адаптируют предлагаемые услуги под потребности локальных потребителей и финансово-экономические условия в стране, нанимают российский персонал.

Локализация также предполагает адаптацию компании под политические нормы страны. Очевидно, что в текущих геополитических реалиях и наметившейся тенденции на "приземление" иностранного бизнеса, особенно IT-компаний, локализация становится критичным фактором для успешного бизнеса в России. Важно отметить, что не все зарубежные компании в нашей стране являются в полной мере локализованными или "приземленными".

Важно также понимать суть отличия локализации от "приземления", которая заключается в контроле над процессами - в случае IT-компаний - над исходным кодом - российским менеджментом (или акционерами). Контроль подразумевает абсолютное большинство голосов в акционерной структуре компании - более 50%.

Созданное в 2019 году совместное предприятие "AliExpress Россия" является уникальным примером успешной локализации IT-компании в РФ. Во-первых, китайская сторона (Alibaba Group) передала контроль российским акционерам (VK (бывшая Mail.ru), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и USM Холдинг). Во-вторых, Alibaba Group не учитывает в своей отчетности показатели "AliExpress Россия". В-третьих, российский менеджмент (СЕО и председатель совета директоров) самостоятелен в принятии решений политико-институционального характера (в отличии, например, от Google, TikTok и др.).

"AliExpress Россия" обладает практически полной автономностью от Alibaba Group, которая, по сути, получает дивидендный доход от деятельности компании. Ни один российско-китайский проект (исключая энергетические и ресурсные) еще не привлек такой объем инвестиций в российскую экономику - только на момент сделки ее оценили в 2,5 млрд долларов. Учитывая сообщения о нескольких раундах инвестиций в "AliExpress Россия", ее капитализация способна вырасти в несколько раз. Это позволяет компании развивать инфраструктурные проекты в области логистики, обладая практически неограниченным денежным ресурсом от китайских инвесторов.

Экономика Бизнес

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