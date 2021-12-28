МИД РФ: США не ограничат конвертацию рубля

Разговоры о том, что Соединенные Штаты готовятся ограничить конвертацию рубля в рамках антироссийских санкций, относятся к области фантастики. Об этом сообщили на Смоленской площади.

"Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано", - заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, в теории американцы могут попытаться запретить отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американском секторе или с американскими компаниями. "Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты - это что-то из разряда фантастики", - заключил дипломат.