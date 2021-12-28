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Рубрика: Экономика

Минтруд разработал новый порядок выявления нуждающихся в соцподдержке

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России может получить право самостоятельно выявлять граждан, нуждающихся в поддержке государства, и предлагать им воспользоваться социальной помощью.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Минтруд утвердил перечень событий для проактивного информирования о соцподдержке

Новый порядок выявления граждан, которые нуждаются в соцподдержке, разработал Минтруд России. Как пишут "Известия", разработанный проект постановления вносит изменения в постановление "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения" (ЕГИССО). Предлагается обеспечить выявление граждан, которые нуждаются в государственной соцподдержке, и вести учет и актуализацию сведений о таких людях.

Как же будут искать граждан с низкими доходами? Так, например, налоговая служба ежедневно будет передавать в ПФР сведения о гражданах с низкими доходами и об их родственниках, что должно позволить установить состав семьи и понять, сколько денег приходится на каждого ее члена.

Если выяснится, что семья живет на средства ниже прожиточного минимума на человека, тогда Пенсионный фонд должен запросить другие ведомства, чтобы провести комплексную оценку. Росреестр должен предоставить сведения о наличии недвижимого имущества, МВД - о наличии транспортных средств, МЧС - о владении маломерными судами.

Сегодня оценка нуждаемости используется при назначении таких пособий, как пособие одиноким родителям, будущим мамам, вставшим на учет в консультации на ранних сроках беременности. Но граждане, претендующие на пособия, пока сами собирают необходимые документы. После чего уходит 10 и более рабочих дней для того, чтобы оценить все доходы и имущество человека. С 2023 года ПФР сам будет выявлять граждан с низкими доходами и проактивно предлагать им помощь.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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