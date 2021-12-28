Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса

Арсенал средств для борьбы с COVID-19 пополнился сразу несколькими перспективными препаратами. Минздрав в очередной раз обновил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции - это уже 14-я версия документа.

Документ, как и предыдущие версии рекомендаций, писали ведущие эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации. В нем учтены наработки российских и зарубежных врачей, в том числе и с учетом особенностей нового штамма "омикрон".

Важно, что благодаря рекомендациям, медорганизации должны обеспечить оказание помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории России.

В рекомендации внесена последняя российская новинка - это зарегистрированный на прошлой неделе противовирусный препарат "МИР-19", разработанный в Институте иммунологии ФМБА России. Кроме того, в раздел по вакцинации эксперты включили детский вариант противоковидной вакцины от Центра имени Гамалеи - препарат назвали "Спутник М". Его также зарегистрировали в последних числах ноября.

Важный момент: в рекомендациях также появилась информация о пока не зарегистрированных в России зарубежных разработках - это таблетированные препараты "Молнупиравир" (разработан американской фармкомпанией MSD и Ridgeback Biotherapeutics) и "Паксловид" (комбинация моноклональных тел нирматревир и ритонавир) от американского фармгиганта Pfizer. Последний препарат, возможно, скоро появится и в России. По крайней мере его производитель заявил, что планирует провести клинические исследования "Паксловида" в российских клиниках - это необходимый этап для того, чтобы препарат был зарегистрирован в нашей стране.

Что касается отечественного "МИР-19", это тоже препарат последнего поколения. В его основе использована синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), а в клетку лекарство поступает благодаря особым наноструктурам. Как пояснила глава ФМБА Вероника Скворцова, это этиотропный препарат, он воздействует на причину заболевания - непосредственно на вирус. Применяться он будет у пациентов от 18 до 65 лет с легким и среднетяжелым течением COVID-19 - пока в условиях стационара. Хотя форма введения лекарства очень простая - в отличие от инъекционных лекарств он поступает в организм ингаляционно, через небулайзер. Поэтому в перспективе он может использоваться и для домашнего лечения. Такие ингаляции рекомендованы больным наряду с оставшимися в рекомендациях противовирусными фавипиравиром, ремдесивиром или иммуноглобулином человека против COVID-19. Курс лечения - 14 дней.