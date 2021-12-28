Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса

В документе актуализировано лечение от COVID-19 в связи появлением нового штамма "омикрон", а также новых российских препаратов против COVID-19, уточнили в пресс-службе министерства.

Так, в перечень препаратов от коронавируса добавлено новое лекарство "Мир-19". Фавипиравир теперь может применяться и в виде внутривенных инфузий. Кроме того, представлена подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания. Уточняются особенности назначения антикоагулянтов. В раздел о профилактике заболевания включена вакцинация детей старше 12 лет препаратом "Спутник М".

Новые методические рекомендации направлены в регионы для использования в работе, подчеркнули в Минздраве.