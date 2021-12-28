Мировой ВВП в 2022 году впервые в истории превысит 100 трлн долларов

Уже в 2022 году мировая экономика впервые в истории преодолеет отметку в сто триллионов долларов, говорится в прогнозе Центра экономических и деловых исследований.

Мировой ВВП растет за счет восстановления после вызванного пандемией спада, однако остается риск возвращения рецессии из-за уровня инфляции, который остается высоким.

По мнению замглавы Центра Дугласа Маквильямса, важным вопросом десятилетия является то, как мировые экономики будут справляться с инфляцией. Он выразил надежду, что получится взять под контроль факторы, не имеющие временный характер.

"Иначе миру нужно подготовиться к рецессии в 2023 и 2024 годах", - цитирует Bloomberg Маквильямса.

Международный валютный фонд придерживается аналогичного мнения по поводу преодоления отметки в сто триллионов долларов. В более ранних прогнозах говорилось, что мировой ВВП вырастет до этого уровня только в 2024 году.