Мишустин: Во время праздников медицинская помощь будет бесперебойной

Во время новогодних праздников власти продолжат поддерживать повышенную готовность системы здравоохранения, чтобы помощь пациентам бесперебойно оказывалась по всей стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Январские выходные - это возможность отдохнуть и позаботиться о своем здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой. Так можно помочь врачам бороться с инфекцией", - подчеркнул он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

По словам главы правительства, вирус все еще рядом, и с учетом распространения нового штамма, который по симптомам может напоминать грипп или ОРВИ, сейчас крайне важно обращаться к врачам при первых же признаках недомогания, не ждать, когда самочувствие ухудшится. "Первые три дня играют решающую роль", - отметил Мишустин.