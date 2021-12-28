Уходящий год запомнится яркими событиями, связанными с православной литературой, - книгами по духовному краеведению, изданиями, посвященными русским святыням. А героями нашего времени являются те, кто защищает страну, восстанавливает храмы и посвящает себя делам милосердия. Об этом в интервью "РГ" рассказал председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

Митрополит Климент: Мы отмечаем большой интерес к духовномукраеведению. Фото: Сергей Куксин

Ваше высокопреосвященство, чем запомнился для вас уходящий год?

Митрополит Калужский и Боровский Климент: В 2021 году православное книгоиздание восстанавливалось после спада, вызванного пандемией. Нас порадовал тот факт, что в этом сезоне было больше участников конкурса "Просвещение через книгу". Издатели активнее представляли разнообразные новинки: художественную литературу, монографии, учебники, альбомы и энциклопедии. Очень много было изданий, приуроченных к 800-летию Александра Невского. В регионах мы отмечаем большой интерес к духовному краеведению - выходят книги по истории епархий, о местных святынях. Например, нижегородцы издали альбом, посвященный знаменитому кафедральному собору Александра Невского, расположенному на Cтрелке Волги и Оки. В книге рассказывается о возведении храма, о его поругании в эпоху гонений и восстановлении в наши дни, о труде реставраторов и современных иконописцев. Каждая такая книга по духовному краеведению - плод кропотливой работы историков, фотохудожников, дизайнеров. Очень хорошо, что сегодня реализуются значимые издательские проекты, посвященные церковной истории, русским святым, исповедникам ХХ века.

Также Издательский совет прилагает усилия, чтобы поддерживать современных писателей. В этом году начал работу наш форум "Miръ Слова". В нем участвуют прозаики, поэты, литературоведы, редакторы журналов, и что главное, в нем много представителей из разных городов, в том числе из Екатеринбурга, Калининграда, Ростова-на-Дону. Площадка форума позволяет Церкви активно взаимодействовать с писательским сообществом как двух столиц, так и регионов. Благодаря этому можно более полно представлять современный литературный процесс.

Что-то открываете для себя как читатель?

Митрополит Калужский и Боровский Климент: Рад, что познакомился с творчеством уральского писателя Александра Кердана. Одна из его книг, "Крест Командора", рассказывает о мореплавателе Витусе Беринге. Датчанин по происхождению, он очень много сделал для России, для освоения ее территорий. Главным достижением его жизни стали две экспедиции на Камчатку. Я хорошо знаю эту тему, потому что в 80-е годы мое служение проходило в США, и с того времени занимаюсь темой русского присутствия на Аляске, историей первопроходцев и миссионеров. Считаю, что именно к таким личностям надо привлекать внимание, особенно молодежи.

Недавно в Издательском совете мы проводили круглый стол с писателями на тему "Грешник и праведник - кто он, герой нашего времени?". Участники много дискутировали, но сошлись во мнении, что в любой эпохе герои те, кто защищает страну, строит храмы, кто посвящает себя делам милосердия. Такие люди живут среди нас. Важно рассказывать о них в своих произведениях. Знаю, что многие писатели увлечены историей, изучением биографий выдающихся личностей. Возможно, кто-то из авторов захочет принять участие в нашем конкурсе "Новая библиотека" в номинации "Рукописи" (неизданных произведений). Тема этого сезона: "Пути и подвиги миссионеров". Прием заявок будет проходить до 31 августа 2022 года.

Сегодня мало издать книгу. Важно привлечь к ней внимание. Что делается для этого?

Митрополит Калужский и Боровский Климент: Издательский совет несколько лет назад учредил премию "Новая библиотека". Кроме номинации "Рукопись" она имеет еще три номинации, в которых могут участвовать уже изданные произведения. Премия имени Достоевского вручается за художественную или документальную прозу. Премия имени святых Петра и Февронии отмечает лучшую книгу о семейной жизни, любви и верности. А те, кто пишет книги для подростков, могут быть соискателями премии имени Аксакова. В 2021 году этой награды удостоился замечательный прозаик Павел Кренев, написавший книгу "На Севере, на Летнем берегу". Писатель - коренной помор, большинство его произведений посвящено его малой родине, природе Севера, землякам, воспоминаниям о босоногом деревенском детстве. Павел Кренев часто бывает в родных краях, участвует в возрождении разрушенных храмов.

Издательский совет приглашает писателей активнее выдвигать свои книги на конкурс "Новая библиотека". А те авторы, которые написали уже достаточно много и внесли заметный вклад в современную русскую литературу, могут стать соискателями Патриаршей литературной премии. Среди тех, кто получил эту награду в 2021 году, - писатель и врач из Калуги Андрей Убогий. Когда началась эпидемия ковида, он работал в красной зоне. Среди его произведений - художественная проза и эссеистика. Он много и увлекательно пишет о своей профессии хирурга.

Среди тех, кто получил Патриаршую литературную премию в 2021 году, - писатель и врач из Калуги Андрей Убогий. Когда началась эпидемия ковида, он работал в красной зоне

Издательский совет также не обходит стороной юных авторов и читателей?

Митрополит Калужский и Боровский Климент: Да. Уже восьмой год мы проводим для школьников литературный конкурс имени Ивана Шмелева "Лето Господне". Ребята присылают творческие работы, посвященные подвигу воинов, русским святым, любимым писателям, рассказывают о паломнических поездках, о семейных историях, а также есть историческая фантастика.

В этом году в рамках развития культуры чтения Издательский совет подготовил рекомендательный список литературы для подростков, куда мы включили классиков и современных авторов. В частности, мы предлагаем юным читателям познакомиться со знаменитым сборником прозы Олеси Николаевой "Небесный огонь". Один из рассказов писательницы называется "Экстремал". В нем говорится про молодого человека, который прыгал с парашютом, занимался горным туризмом, увлекался парусным спортом. Но однажды очень сильно покалечился, долго восстанавливал здоровье и после этого пришел в храм, впоследствии принял монашество и открыл для себя, что в духовной сфере тоже есть свой экстрим: крутые подъемы и падения, взлеты и лавины. Хорошая литература всегда напоминает о Промысле Божием в судьбе каждого человека.

Сейчас много издается книг для детей и подростков. Издательство "Азбука детского счастья" выпустило интересную книгу "Евангелие для детей". Особенность этого издания в том, что с применением технологий дополнительной реальности с помощью смартфона и специального приложения можно будет активировать анимацию и слушать текст. Здесь соединена и печатная, и аудиоверсия книги. Мы видим, издатели активно используют современные технологии.

Читайте, дорогие друзья. Книга - хороший подарок к Рождеству Христову и Новому году. Русь не оскудела хорошими писателями, они создают замечательные произведения, и издатели издают их для вас.

Кстати

Издательский совет РПЦ занимается рецензированием православной литературы, а также реализует ряд проектов, среди которых Патриаршая литературная премия, конкурсы "Просвещение через книгу", "Лето Господне" и "Новая библиотека", форум "Miръ Слова".