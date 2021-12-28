Мурашко: Хочется верить, что пандемия ковида закончится в 2022 году

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия новой коронавирусной инфекции завершится в следующем году. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Очень хочется верить, что все закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой - и все станет, как было прежде. Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый", - сказал Мурашко, имея в виду вакцинацию против ковида.

Пандемия продолжается почти два года. Как рассказала ранее в беседе с "РГ" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сейчас мир "в самом разгаре пандемии", и измениться это может только тогда, когда вакцинировано будет 70% населения планеты. Чем быстрее это произойдет, тем меньше вероятность возникновения новых штаммов COVID-19.