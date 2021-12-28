Мурашко: В России отработаны технологии лечения "омикрона"

В России полностью отработаны технологии по диагностике, лечению и ведению пациентов с новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

"Наша группа специалистов вернулась из ЮАР, полностью отработав совместно с Роспотребнадзором, специалистами федеральных учреждений вопросы оказания медицинской помощи с новым штаммом коронавируса, полностью изучили вопросы клиники течения, в том числе провели необходимые лабораторные исследования уже с новым штаммом "омикрон", - сообщил глава Минздрава.