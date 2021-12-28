Музыканты группы "Ария" переоделись в Дедов Морозов

Они гастролируют по России и всему миру, играя музыку сильных и уверенных в себе людей - хэви-метал с запоминающимися мелодиями и мощными гитарными риффами.

Дружат со скоростями и мотоциклами, не пропуская байкерских фестивалей, разработали свою линейку инструментов, расстаравшись и для детей. И немногословны в интервью, предпочитая тратить энергию на музыку, которая дает задор, уверенность в себе, желание делать добро и умение не быть нытиками (если упрощать, то многие хиты "Арии" именно об этом - от "Баллады о русском воине" и "Воли и разума" до пока крайнего альбома "Проклятье морей").

Но на один день в году музыканты облачаются в красные колпаки и становятся Дедами Морозами и волшебниками, много общающимися со зрителями и иногда вручающими им неожиданные подарки. Так было и 26 декабря на "Невероятном новогоднем концерте" группы "Ария".

В этот вечер она сыграла не только свои главные хиты - от "Улицы Роз", "Колизея" и "Беспечного ангела" до "Осколка льда" и "Штиля", но и любимые всеми нами шлягеры из советского кино: "Песню про зайцев" из "Бриллиантовой руки", "Постой паровоз" (к исполнению которой присоединился даже обычно не поющий барабанщик Максим Удалов). А завершила программу нашей самой известной новогодней песней "В лесу родилась елочка"… Многие ли ожидали от них такого музыкального и актерского перевоплощения?

Солист "Арии" Михаил Житняков рассказал обозревателю "РГ", для чего и самым востребованным артистам порой стоит менять свой успешный имидж и пробовать новые роли.

Михаил Житняков. Фото: Евгений Стукалин

Вы первыми придумали такие концерты, а нынешний стал особенно позитивным и светлым. Это пора пандемии так сказалась на обычно жесткой и скоростной "Арии", решившей, что людям перед праздником не меньше нужны добрые слова и душевные, много лет согревающие нас песни?

Михаил Житняков: Зрители привыкли ассоциировать "Арию" с песнями серьезными и глубокими, философскими и с масштабными хэви-метал шоу, где много пиротехники, света и децибел. Но в этот концерт мы хотели принести больше праздничности, душевности, даже иронии. Подшучивали над собой, иногда играя свои канонические хиты в новых версиях. Как-то попробовали даже регги, были и отголоски босса-новы. Потому что нам хотелось сыграть концерт-капустник.

Владимир Холстинин. Фото: Евгений Стукалин

Шутить над собой и своим музыкальным материалом у металлистов обычно не принято - флеру этого стиля присущи другие ассоциации и манера поведения. Но мы это сделали, представив свое такое альтер-эго. А еще закупили накануне конфеты, хлопушки - бросали их в зал и порой были на сцене как "сеятель" Киса Воробьянинов из "12 стульев"…

Сергей Попов. Фото: Евгений Стукалин

Как вообще вы, крепкие мускулистые мужики, играющие честную, мудрую музыку, порой героическую и драматическую, согласились надеть на себя колпаки Дедов Морозов?! Не опасались за имидж?

Михаил Житняков: Я и сам до последнего не понимал, насколько у меня это получится?! И до последнего не понимал, как я буду в этом органичен - шутить между песнями, балагурить с залом… Кто оказался главным шутником в итоге? За кулисами у нас у всех хорошее чувство юмора, "арийцы" хорошие рассказчики, но не все любят реализовывать эти способности на публике. Но когда эти свои способности приходится показывать в новогоднем концерте, то никуда уже не денешься. Хотя некоторые зрители потом удивляются: "Что ж вы раньше, ребята, обычно молчали?!"

Максим Удалов. Фото: Евгений Стукалин

Многое ли вы успели в этом непростом году, когда концерты и гастроли чаще всего отменялись? И чему успели научиться за эту пору?

Михаил Житняков: Мы смогли переформатироваться. Да, долго нельзя было выступать и возникла необходимость сидеть дома. Что мы делали: начали готовить материал нового альбома, обменивались идеями по телефону или через интернет. И давали онлайн-концерты. Судя по отзывам они прошли на хорошем уровне, и после снятия всех ограничений, мы, наверное, будем иногда выступать и в таком формате.

Фото: Евгений Стукалин

Кстати, большая часть этих концертов прошла не по приглашению третьей стороны, предусматривающей гонорары. Поэтому говорить о каких-то доходах не приходится - затратная часть их организации перевешивала возможность заработать донатами или как-то иначе. Зато мы сыграли очень разные концерты, каждый раз внося что-то новое в его техническую часть, заморачивались с декорациями, видео-артом. Проводили онлайн-конференции с поклонниками в перерыве между песнями…

Что вы поэтому пожелаете себе в канун Нового 2022 года?

Михаил Житняков: С осторожным оптимизмом хочется смотреть вперед, ведь пандемия продолжается два года, жду, чтоб уже закончилась, а все остались здоровы, живы, и эти смутные времена прошли. Конечно, музыканты мечтают о возобновлении гастрольной деятельности. Поэтому самый популярный тост у нас теперь такой: "Ну, за твою зарплату, чтоб не последняя"…