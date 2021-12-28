На границе с Беларусью сконцентрировано до 15 тысяч польских силовиков

Игнорируя ряд своих международных обязательств, страны ЕС и НАТО создают на рубежах с Беларусью военно-политическую обстановку, которая приобретает все более напряженный характер. Об этом заявил во вторник помощник министра обороны РБ по вопросам международного сотрудничества Олег Воинов, уточнив, что у границ РБ в настоящее время насчитывается до 15 тысяч польских солдат и офицеров. Причем, добавил он, эти цифры даны без учета личного состава других силовых ведомств соседнего государства.

"Вместо поддержания и укрепления межгосударственных отношений осуществляется целенаправленное давление на Республику Беларусь фактически по всем направлениям с целью ее международной изоляции, приклеивания ярлыка государства-изгоя", - с сожалением констатировал Воинов.

В связи с этим он отметил, что руководство страны видит "крайне острую необходимость соблюдения договоренностей в сфере контроля над вооружениями и, прежде всего, в отношении соседних государств". По сути, других вариантов сотрудничества просто не осталось, считает представитель военного ведомства.

Анализируя складывающуюся ситуацию на западных рубежах страны, он дал понять, что "ни одна перегруппировка воинской части, подразделения не может оставаться незамеченной". Поэтому, пояснил он, все проводимые и спланированные к проведению мероприятия есть не что иное, как вынужденная ответная реакция на процессы, происходящие вокруг ее границ.

В качестве примера одного из таких мероприятий генерал привел совместное патрулирование воздушного пространства республики силами Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны РБ и Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации.

При этом, обратил внимание Воинов, белорусская сторона "не изобрела ничего нового". Он напомнил, что в сопредельных государствах уже 17 лет на постоянной основе проводится совместная операция НАТО по патрулированию воздушного пространства в качестве инструмента реагирования на возможные вызовы и угрозы.

По его словам, не может не беспокоить и тот факт, что в Восточной Европе только в рамках проводимых операций и миссий на ротационной основе дислоцируется формирование численностью свыше десяти тысяч военнослужащих. "При этом постоянно расширяются масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки при одновременном увеличении численности участвующего в них личного состава. На маневрах отрабатываются варианты переброски в Польшу и страны Балтии воинских формирований, как с континентальной части США, так и с Западной Европы, создание и применение многонациональных группировок войск в операциях различной интенсивности", - резюмировал генерал.