Названа причина внезапной смерти режиссера "Большой маленькой лжи"

Причиной шокировавшей всех смерти на 59-м году жизни канадского режиссера Жана-Марка Валле стал сердечный приступ.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.

Режиссер культового "Далласского клуба покупателей" и сериалов "Острые предметы" и "Большая маленькая ложь" скончался в своей хижине, где готовился принимать гостей. Вероятнее всего, Валле умер 25 декабря. Нашли его следующим утром.

При этом отмечено, что кинематографист был известным трезвенником и поборником жесткого фитнеса и практик по методу Вима Хофа, голландца-экстремала, известного как Ледяной человек.

Официально причина смерти будет объявлена после проведения всех экспертиз.