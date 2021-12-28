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Названа причина внезапной смерти режиссера "Большой маленькой лжи"

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    28.12.2021, 09:39
Текст:   Олег Усков
Фото: ANGELA WEISS / AFP Фото: ANGELA WEISS / AFP
Фото: ANGELA WEISS / AFP

Причиной шокировавшей всех смерти на 59-м году жизни канадского режиссера Жана-Марка Валле стал сердечный приступ.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.

Режиссер культового "Далласского клуба покупателей" и сериалов "Острые предметы" и "Большая маленькая ложь" скончался в своей хижине, где готовился принимать гостей. Вероятнее всего, Валле умер 25 декабря. Нашли его следующим утром.

При этом отмечено, что кинематографист был известным трезвенником и поборником жесткого фитнеса и практик по методу Вима Хофа, голландца-экстремала, известного как Ледяной человек.

Официально причина смерти будет объявлена после проведения всех экспертиз.

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