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Рубрика: Экономика

Названы 50 профессий будущего

Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
Высшая школа экономики и Сбер выпустили "Атлас профессий будущего". В нем - полсотни перспективных профессий по 12 направлениям деятельности: медицине, урбанистике, финансам, информационным технологиям, кибербезопасности, дизайну, маркетингу и другим. Причем горизонт исследования охватывает не такой уж далекий период - 2022-2023 годы.
В "Атласе" собраны 50 новых профессий с прицелом на ближайшее будущее - 2022-2023 годы. Фото: iStock В "Атласе" собраны 50 новых профессий с прицелом на ближайшее будущее - 2022-2023 годы. Фото: iStock
В "Атласе" собраны 50 новых профессий с прицелом на ближайшее будущее - 2022-2023 годы. Фото: iStock

"Салют! Добро пожаловать в Город профессий будущего. Он состоит из двенадцати районов (кластеров), в которых живут и работают люди смежных профессий. Изучая город, ты узнаешь, как устроена их работа и где освоить эти профессии и, возможно, присоединиться к ним в ближайшем будущем", - сообщает интерактивный помощник, как только открывается сайт "Атласа".

Фото: Александр Корольков
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На экране и правда виртуальный город, где, кликая на здания, можно открывать разные направления и профессии. Заглянем в район "Кибербезопасность": здесь можно узнать о том, чем занимаются, например, специалисты по противодействию кибермошенничеству и "исследователи уязвимостей". Последние, в частности, умеют находить и устранять слабые места операционных систем и программного обеспечения.

Какие еще профи будут востребованы в ближайшее время? Атлас прогнозирует появление таких специалистов, как геоаналитики (собирают и анализируют пространственные данные), архитекторы мультиоблачных решений (разрабатывают облачную инфраструктуру и вычислительную стратегию компании). А в юриспруденции ждут техноэтиков: они будут решать этические проблемы, возникающие в процессе развития технологий, и разрабатывать "нормативку".

Кроме того, на сайте "Атласа" можно пройти интерактивный тест и получить резюме: какие специальности и программы обучения или переобучения подходят больше всего.

Атлас прогнозирует появление геоаналитиков, архитекторов облачных решений, техноэтиков

- Профессии будущего, конечно, не исчерпываются перечнем "атласа", - прокомментировал первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг. - Широкий спектр специальностей будет еще долго актуален, одновременно трансформируясь с возрастающей скоростью и наполняясь новым содержанием под давлением динамики технологий и рынков. Наша задача - обратить внимание бизнеса и общества на тренды: критическое мышление, ответственность и нацеленность на решение проблем.

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