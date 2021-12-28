Названы 50 профессий будущего

Высшая школа экономики и Сбер выпустили "Атлас профессий будущего". В нем - полсотни перспективных профессий по 12 направлениям деятельности: медицине, урбанистике, финансам, информационным технологиям, кибербезопасности, дизайну, маркетингу и другим. Причем горизонт исследования охватывает не такой уж далекий период - 2022-2023 годы.

"Салют! Добро пожаловать в Город профессий будущего. Он состоит из двенадцати районов (кластеров), в которых живут и работают люди смежных профессий. Изучая город, ты узнаешь, как устроена их работа и где освоить эти профессии и, возможно, присоединиться к ним в ближайшем будущем", - сообщает интерактивный помощник, как только открывается сайт "Атласа".

На экране и правда виртуальный город, где, кликая на здания, можно открывать разные направления и профессии. Заглянем в район "Кибербезопасность": здесь можно узнать о том, чем занимаются, например, специалисты по противодействию кибермошенничеству и "исследователи уязвимостей". Последние, в частности, умеют находить и устранять слабые места операционных систем и программного обеспечения.

Какие еще профи будут востребованы в ближайшее время? Атлас прогнозирует появление таких специалистов, как геоаналитики (собирают и анализируют пространственные данные), архитекторы мультиоблачных решений (разрабатывают облачную инфраструктуру и вычислительную стратегию компании). А в юриспруденции ждут техноэтиков: они будут решать этические проблемы, возникающие в процессе развития технологий, и разрабатывать "нормативку".

Кроме того, на сайте "Атласа" можно пройти интерактивный тест и получить резюме: какие специальности и программы обучения или переобучения подходят больше всего.

Атлас прогнозирует появление геоаналитиков, архитекторов облачных решений, техноэтиков

- Профессии будущего, конечно, не исчерпываются перечнем "атласа", - прокомментировал первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг. - Широкий спектр специальностей будет еще долго актуален, одновременно трансформируясь с возрастающей скоростью и наполняясь новым содержанием под давлением динамики технологий и рынков. Наша задача - обратить внимание бизнеса и общества на тренды: критическое мышление, ответственность и нацеленность на решение проблем.