Оборот розничной торговли в РФ в 2021 году может догнать допандемийный уровень

Оборот розничной торговли в РФ в 2021 году может выйти на допандемийный уровень. Об этом рассказал гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, аналитики ожидают прирост в отрасли на 7%.

"Это действительно очень неплохая динамика, которая позволяет нам говорить, что мы выходим на допандемийный уровень по объему розничного товарооборота", - отметил Федяков.

При этом, как пояснил аналитик, внутри отдельных категорий уровень прироста сильно колеблется. Так, если в непродовольственном ритейле оборот вырос на 14%, то в пищевом - примерно на 2%.

Также Андрей Федяков отдельно отметил рынок онлайн-торговли - по словам эксперта, его оборот по итогам 2021 года может вырасти до 43%.