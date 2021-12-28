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Рубрика: Экономика

Очарование Гуйчжоу

Самые яркие достопримечательности Китая
Текст: Юрий Иляхин (китаевед)
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
Провинция Гуйчжоу выделяется очарованием даже на фоне остального, поистине удивительного Китая.В первой половине 2021 года голосованием в социальных сетях в КНР и за рубежом, в частности, через русский аккаунт Гуйчжоу "Жизнь в Гуйчжоу" в Facebook, Twitter и Instagram, отобраны пять достопримечательностей, с которыми прежде всего ассоциируется эта провинция. Представляем их вам.
Фото: Ли Гуйюнь Фото: Ли Гуйюнь
Фото: Ли Гуйюнь

Водопад Хуангошу (Апельсиновый). Этот самый крупный водопад в Китае и третий по величине в мире славится колоссальной мощью. Он входит в цепочку из 18 водопадов на 20-километровом участке реки Байшуй (Белая вода). Его высота - 77,8 метра, ширина - 101 метр. За стеной падающей воды скрывается протяженная пещера "Водяная завеса".

Фото: Вэн Цзюньхуа

Гора Фаньцзиншань (Буддийская чистота). Она названа так в честь "буддийского рая". Гора с древним буддийским храмом на вершине - настоящий генофонд флоры и фауны, национальный природный заповедник с 2000 видами растений и более чем 800 видами животных. В 2018 году она включена в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Лю Хунтао

Деревня Тысяча дворов национальности мяо. Она находится на юго-востоке провинции и представляет собой соединение из 10 тянущихся вдоль гор сел. Это самое крупное поселение народа мяо в Китае и во всем мире. Жители деревянных домов на сваях, не отказываясь от достижений технической цивилизации, бережно сохраняют древнюю культуру. Это музей под открытым небом, рассказывающий об историческом развитии национальности мяо. Деревня особенно красива по вечерам, когда дома залиты теплым светом традиционных фонарей.

Фото: Оу Дунцюй

"Небесное око Китая". Так называют этот самый большой одноапертурный и самый чувствительный радиотелескоп в мире. При его создании искусно использовали природные особенности Гуйчжоу. Огромную сферу телескопа вписали в природную карстовую впадину, на строительство потребовалось 22 года. В январе 2020 года он был официально сдан в эксплуатацию. К концу марта 2021 года "Небесное око Китая" обнаружило уже более 300 пульсаров.

Фото: Ши Наньлин

Великая песня народности дун. Эта многоголосная песня с 2500-летней историей исполняется без дирижера и инструментального сопровождения и является народным хоровым произведением национальности дун. Это объект нематериального культурного наследия государственного значения в Китае. Песня признана неповторимой "гармонией Востока" и в 2009 году включена ЮНЕСКО в список репрезентативных произведений нематериального культурного наследия человечества.

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