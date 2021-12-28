Оформить выплаты по уходу за инвалидами или пожилыми людьми стало проще

Подать заявление на выплату по уходу за инвалидом или пожилым человеком теперь можно на "Госуслугах", сообщили в Минтруде.

"Мы выводим еще одну услугу Пенсионного фонда на единый портал госуслуг, сегодня через него уже можно дистанционно оформить инвалидность, направить заявление на компенсацию затрат на технические средства реабилитации", - пояснил замминистра труда и социальной защиты Алексей Скляр.

По его словам, постепенный перевод социальных услуг на "Госуслуги" позволит максимально упростить процесс получения гражданами различных мер социальной поддержки.

В Пенсионном фонде напомнили, что период ухода за нетрудоспособным человеком засчитывается ухаживающему гражданину в страховой стаж и отражается на индивидуальном лицевом счете.

"От нестраховых периодов, отраженных в индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде, напрямую зависит размер будущей пенсии", - .рассказал руководитель Пенсионного фонда Андрей Кигим. Он напомнил, что компенсационная выплата устанавливается неработающему гражданину, если он ухаживает за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства), гражданином старше 80-ти лет или престарелым человеком, нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения. Для оформления выплаты необходимо проживать на территории России, иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". Не обязательно быть родственником или близким того, за кем осуществляется уход, достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека.