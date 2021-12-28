Новости

Роскачество обнаружило кишечную палочку в паштетах 11:24
Росгвардейцы более тысячи раз спасали людей в 2021 году 11:15
Собянин представил проект реабилитации Щукинского парка 11:11
В Дагестане ракетный комплекс "Бал" заступил на боевое дежурство 11:04
Оформить выплаты по уходу за инвалидами или пожилыми людьми стало проще 11:00
Бельгийская принцесса выходит замуж за банкира 10:49
Кабмин выделит 1,8 млрд рублей на модернизацию информационной системы ОМС 10:32
СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии 10:28
В США в основании снесенной статуи генерала Ли нашли вторую капсулу времени 10:16
В ФТС прокомментировали сообщения о "пробке" на границе России с Китаем 10:11
Упавший в Удмуртии вертолет совершал патрулирование нефтепровода 10:07
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 09:58
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска 09:57
Доля отечественной техники связи в России превысит 50% к 2025 году 09:44
Производство АК-103 планируют запустить в Венесуэле в 2022 году 09:42
МИД РФ выразил надежду на скорый запуск "Северного потока-2" 09:35
МИД РФ: США не ограничат конвертацию рубля 08:49
"Газпром" 8 дней подряд не бронирует мощности трубы "Ямал - Европа" 08:31
Доля привитых от гриппа в России достигла 45,9 процента 07:42
В Роспотребнадзоре объяснили, как хранить мандарины и почему их нужно мыть 07:30
Путин исполнил мечту мальчика, захотевшего стать пожарным 07:03
ГосТВ Сирии сообщило об израильских авиаударах в районе порта Латакия 06:40
В МИД рассказали о работе с партнерами для снижения доли доллара в расчетах 06:11
Школьник из Приморья побывал в роли командира крейсера "Варяг" 05:50
В Техасе задержали подростка, подозреваемого в убийстве трех человек 05:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 11:00
Рубрика: Экономика

Оформить выплаты по уходу за инвалидами или пожилыми людьми стало проще

Текст: Елена Манукиян

Подать заявление на выплату по уходу за инвалидом или пожилым человеком теперь можно на "Госуслугах", сообщили в Минтруде.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января

"Мы выводим еще одну услугу Пенсионного фонда на единый портал госуслуг, сегодня через него уже можно дистанционно оформить инвалидность, направить заявление на компенсацию затрат на технические средства реабилитации", - пояснил замминистра труда и социальной защиты Алексей Скляр.

По его словам, постепенный перевод социальных услуг на "Госуслуги" позволит максимально упростить процесс получения гражданами различных мер социальной поддержки.

В Пенсионном фонде напомнили, что период ухода за нетрудоспособным человеком засчитывается ухаживающему гражданину в страховой стаж и отражается на индивидуальном лицевом счете.

"От нестраховых периодов, отраженных в индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде, напрямую зависит размер будущей пенсии", - .рассказал руководитель Пенсионного фонда Андрей Кигим. Он напомнил, что компенсационная выплата устанавливается неработающему гражданину, если он ухаживает за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства), гражданином старше 80-ти лет или престарелым человеком, нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения. Для оформления выплаты необходимо проживать на территории России, иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". Не обязательно быть родственником или близким того, за кем осуществляется уход, достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Государственные интернет-услуги Господдержка инвалидов

Главное сегодня

Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
МИД РФ: США не ограничат конвертацию рубля
Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер
Главный тренер молодежной сборной России: Мы могли сыграть лучше
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах